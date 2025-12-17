İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/203 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1761-2019/2284 E.K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mah. 19895 ada 7 parsel (Eski:8755 ada, 7parsel) sayılı sayılı taşınmazın 1 ihale tarihi: 27/01/2026- 2 ihale tarihi 01/09/2026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/203 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "Heckschestr.39 A Hamburg/Almanya" olan, Ahmet ve Selma kızı, 22/03/1973 doğumlu, 16459969560 TC Kimlik numaralı SELMA EVSEN'E

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 15/12/2025

