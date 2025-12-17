İ L A N

T.C. ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/94 Esas

DAVACI : TEDAŞ

DAVALILAR : Soner Bükülmez ve Murat Bükülmez

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarını bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat adresinin kentsel dönüşümden dolayı yıkılmış olduğu ve kollukça yapılan adres araştırmasından herhangi bir sonuç alınamamış ve ilgili tebligatlar yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Konya İli, Ilgın İlçesi, Argıthanı mahallesi, 0 ada, 10550 parsel üzerindeki 2,25 m2 lik kısımda mülkiyet hakkı ve 524,88 m2 lik kısımda irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedel tespitinin yapılarak davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tesciline yönünde dava açılmış, keşif icrası gerçekleştirilmiş ve alınan fen bilirkişi raporunda özetle, dava konusu taşınmazın tarla vasfında olduğu, imar planı dışında kadastro vasfında olduğu, bilirkişi heyeti raporunda ise, kamulaştırma bedelinin 3.910,43 TL olarak hesaplandığı , bilirkişilerden 2024 yılı verilerini kullanmak suretiyle kamulaştırma bedelinin yeniden belirlenmesi için ek rapor sunulması istendiği ve alınan ek raporda kamulaştırma bedelinin 5.321,13 TL olduğu hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü 21/01/2026 günü saat 10.45 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca bilirkişi raporlarına karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde itirazda bulunabileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra işbu evrakların tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

