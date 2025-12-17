İ L A N

T.C. İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1750 Esas 13/12/2024

Konu : GAİPLİK İLANI

İLAN

MEMET AKKAYA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 03/12/2024 tarihli dilekçesiyle HAKAN AKKAYA'dan (TCKN: 13652908228) 1994 yılından itibaren haber alınamadığını, 30 yıldır haber alınamayan HAKAN AKKAYA hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilen HAKAN AKKAYA'nın (TCKN: 13652908228) Memet ve Zekine' den olma 22/05/1974 doğumlu HAKAN AKKAYA'nın (TCKN: 13652908228) hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 24. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1750 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 13/12/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 13652908228

ADI SOYADI : HAKAN AKKAYA

BABA ADI : MEMET AKKAYA

ANA ADI : ZEKİNE AKKAYA

DOĞUM TARİHİ : 22/05/1974

DOĞUM YERİ : İSTANBUL

İKAMETGAH ADRESİ : CUMHURİYET MAH. ARAS SK. NO:6 İÇ KAPI NO:2

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02362951