İLAN

T.C. AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/124 Esas

Davacı Yapı ve Kredi Bankası vekili Av.Birgül Tiriç tarafından Aydın ili Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1918 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında, davalılar Hakan Taylan ve Serkan Taylan'a Fen Bilirkişisi ve İnşaat Bilirkişilerinin 11/07/2024 tarihli bilirkişi heyet raporunda taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi gerektiğinin bildirildiği bilirkişi raporu , dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilememiş olup,işbu ilanın tebliği tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi duruşma günü ve bilirkişi raporunun tebligatının yapılmış sayılacağı, davalıların tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.Madde 139 uyarınca dava şartları ve varsa ilk itirazlarını sunabilecekleri ve 21/04/2026 günü saat: 10:25'da duruşmada hazır bulunabilecekler, veya kendilerini bir vekille temsil ettirebilecekleri, aksi takdirde yokluklarında yargılamaya devam olunacağı, ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02363260