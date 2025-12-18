T.C. GEMLİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/385 Esas

İLANDIR

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Hasan ve Fadime'den olma 1975 doğumlu Serdar GENÇ'e Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 23/01/2026tarih saat. 09.35'e '' Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itiharen mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasamufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı ataması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapıları kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir beige verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02363589