İLAN

BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/323

KARAR NO: 2024/497

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI tarafından Davalılar, SVETLANA ROGOÇEVA, OSMANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ve İBRAHİM BAŞLIK aleyhine mahkememize açılan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Davanın KABULÜ İLE; Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Alacahırka Mah/Köy, Cilt No:5, Hane No:420'de nüfusa kayıtlı, T.C:2*****8, Şükrü ve Türkan oğlu, 06/08/1963 Bursa doğumlu davalı İBRAHİM BAŞLIK'ın Rusya Federasyonu uyruklu İvan ve Anna kızı, 24/05/1972 Russkiye Borisı/Azerbaycan doğumlu davalı SVETLANA ROGAÇEVA ile olan 25/09/2009 tarihli evliliklerinin TMK'nun 130/1. Maddesi delaleti ile TMK 145/1. Maddesi gereğince MUTLAK BUTLAN nedeniyle İPTALİNE,

Davanın niteliği gereği harç ve yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

Karar kesinleştiğinde bir suretinin gereği için İlçe Nüfus Müdürlüğüne ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,

Dair; tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda verilen kararın davalı Svetlana Rogoçeva'ya ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02366697