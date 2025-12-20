T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN





ESAS NO : 2021/323

KARAR NO: 2024/497

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI tarafından Davalılar, SVETLANA ROGOÇEVA, OSMANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ve İBRAHİM BAŞLIK aleyhine mahkememize açılan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Davalı İbrahim Başlık vekili tarafından 22/07/2025 tarihli dilekçeyle Mahkememizin 02/07/2024 tarih,2021/323 Esas 2024/497 Karar sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde "kaldırılması" ve yeniden yargılama yapılarak "davanın reddine" karar verilmesi istemine dair istinaf başvuru dilekçesi davalı Svetlana Rogoçeva'ya ilanen tebliğ olunur.

