İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONUT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Temmuz 2025 tarihli ve 853 numaralı kararı ile kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Konut Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsis talebinde bulunanlar; puan sıralaması esas alınarak bu Yönetmeliğin Ek-4'ündeki Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetvelindeki tarife göre birinci fıkrada sayılan ilk üç grup kendi içerisinde; dördüncü ve beşinci grup ise birlikte olacak şekilde puanlamaya tabi tutulur."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02367366