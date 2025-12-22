Giriş Tarihi: 23.12.2025 00:00
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONUT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Temmuz 2025 tarihli ve 853 numaralı kararı ile kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Konut Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Yeteri kadar görev tahsisli konutun olmaması halinde konut tahsis talebinde bulunanlar; puan sıralaması esas alınarak bu Yönetmeliğin Ek-4'ündeki Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetvelindeki tarife göre birinci fıkrada sayılan ilk üç grup kendi içerisinde; dördüncü ve beşinci grup ise birlikte olacak şekilde puanlamaya tabi tutulur."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
