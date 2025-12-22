T.C.

TEKİRDAĞ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1600 Esas 14.07.2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer mahallesi 349 ada 89 parsel sayılı taşınmaz maliki muris HÜSEYİN'in mirasçısının bulunup bulunmadığı, TMK.594 md.gereğince murisin mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememize başvurması ve mirasçılıklarının ispatı veya delillerini bildirmeleri, aksi takdirde TMK.594 md.gereğince murisin mirasının hazineye intikal edeceği ihtarı ile; mirasçısı var ise mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına ilişkin başvuruda bulunması rica olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02341320