HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

- İ L A N -
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :
Esas No : 2025/671
Dosya No : 2025/1707
Sanık :MUSTAFA YUNUS Zekeriya ve Emine oğlu , 01/01/1997 İdlip doğumlu
Suç : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olam
Suç Tarihi : 18/12/2022
Suç Yeri : Hatay/ Merkez
Kanun Maddesi : 231/5
Sanığa Verilen Hüküm : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Sanık tam aramalara rağmen bulunamadığından ;
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, İtiraz Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.
