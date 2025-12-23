HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

- İ L A N -

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden :

Esas No : 2025/671

Dosya No : 2025/1707

Sanık :MUSTAFA YUNUS Zekeriya ve Emine oğlu , 01/01/1997 İdlip doğumlu

Suç : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olam

Suç Tarihi : 18/12/2022

Suç Yeri : Hatay/ Merkez

Kanun Maddesi : 231/5

Sanığa Verilen Hüküm : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Sanık tam aramalara rağmen bulunamadığından ;

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, İtiraz Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

