T.C. ADANA 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2021/2194 Esas

KARAR NO : 2025/698 Karar

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 25/11/2025 tarihli ilamı ile "sanık MOHAMAD KHALIL ALBEIK hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan cezalandırılması ve sanık hakkında; 160 TL doğrudan, 10 Ay Hapis Cezasından çevrilen 6000 TL Adli Para cezasına ilişkin

Abdulmajıd ve Nouran oğlu, 03/01/1983 Halep doğumlu oğlu, MOHAMAD KHALIL ALBEIK tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık MOHAMAD KHALIL ALBEIKe, 25/11/2025 tarih 2021/2194 Esas ve 2025/698 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02367492