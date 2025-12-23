T.C.

ÇORLU

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/261

KARAR NO : 2025/295

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 27/05/2025 tarih ve 2022/261 Esas 2025/295 Karar sayılı kararı ile sanık SEZGİN USLUCA (Halil ve Emine oğlu 01/08/1974 Kumru d.lu Ordu Kumru Çatılı Mah.Nüf.Kyt.) hakkında;

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından BERAATİNE karar verildiği, kararın katılan vekili tarafından 04/07/2025 tarihinde istinaf edildiği,

Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün ve istinaf başvuru dilekçesinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilan metninin tebliğinden itibaren iki hafta süre içinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02366892