T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/303

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 10/02/2026 günü saat: 09.20 'dir.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2025/303 Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü 207 27 Ahmet Kaya, Ayşe Hakan, Emine Uğur, Meryem Bal, Mustafa Kaya, Ramazan Kaya 1.021,91 m2 İrtifak Tarla 2025/305 Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü 178 30 Hüseyin Üstün 538,93 m2 İrtifak Tarla 2025/307 Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü 178 8 Ahmet Özer, Durmuş Ali Özer, Emine Uğur, Mustafa Özer, Salih Özer, Ümmügülsüm Yalçın 141,87 m2 İrtifak Tarla 2025/309 Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü 179 4 Ahmet Çoşar, Durmuş Ali Ervar, Havva Ervar 9.00 m2 direk yeri, 138,02 m2 daimi İrtifak Tarla

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman Vakıflar Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02366694