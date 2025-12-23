Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 24.12.2025 00:00

ESAS NO : 2025/303

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 10/02/2026 günü saat: 09.20 'dir.

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2025/303

Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü

207

27

Ahmet Kaya, Ayşe Hakan, Emine Uğur, Meryem Bal, Mustafa Kaya, Ramazan Kaya

1.021,91 m2 İrtifak

Tarla

2025/305

Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü

178

30

Hüseyin Üstün

538,93 m2 İrtifak

Tarla

2025/307

Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü

178

8

Ahmet Özer, Durmuş Ali Özer, Emine Uğur, Mustafa Özer, Salih Özer, Ümmügülsüm Yalçın

141,87 m2 İrtifak

Tarla

2025/309

Karaman ili Merkez İlçesi, Narlıdere Köyü

179

4

Ahmet Çoşar, Durmuş Ali Ervar, Havva Ervar

9.00 m2 direk yeri, 138,02 m2 daimi İrtifak

Tarla

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman Vakıflar Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02366694

