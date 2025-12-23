T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Uşak ili, Merkez ilçesi, Sarayaltı Mahallesi, 4575 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 675,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde yapılaşma olmayıp uygun boş arsadır. Seher Camii ve Uşak OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın konumdadır. İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda 2-(iki) kata müsaadeli ticaret alanı olarak planlıdır. Kıymeti : 8.100.000,00 TL KDV Oranı : %10