T.C. UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/80 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak ili, Merkez ilçesi, Sarayaltı Mahallesi, 4575 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 675,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde yapılaşma olmayıp uygun boş arsadır. Seher Camii ve Uşak OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın konumdadır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda 2-(iki) kata müsaadeli ticaret alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 8.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:06

22/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

