Giriş Tarihi: 24.12.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
UŞAK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/80 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/80 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Uşak ili, Merkez ilçesi, Sarayaltı Mahallesi, 4575 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 675,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Parsel üzerinde yapılaşma olmayıp uygun boş arsadır. Seher Camii ve Uşak OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın konumdadır.
İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda 2-(iki) kata müsaadeli ticaret alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 8.100.000,00 TL
KDV Oranı : %10
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:06
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:06
22/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02367172