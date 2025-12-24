ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan

ARSA/KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara İli, Altındağ İlçesinde yer alan ve aşağıda Tablo-1'de belirtilen parseller üzerine; Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlara yönelik inşaat yapılması amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile "Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Muhtelif Parsellerde Arsa/Kat Karşılığı İnşaat Yapımı İşi"ihalesi yapılacaktır.

Tablo-1: Üzerine İnşaat Yapılacak Taşınmaz Bilgileri

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL PARSEL ALANI (m²) MÜLKİYET HİSSE ORANI TAŞINMAZ CİNSİ KULLANIMI İMAR DURUMU EMSALE ESAS İNŞAAT ALANI (m²) 1 Altındağ Altındağ 24785 1 6.589,99 ABB Tam Arsa Konut E:1.2 7.907,99 Yençok: 8 Kat 2 Altındağ Altındağ 24786 1 13.952,71 ABB Tam Arsa Konut E:1.2 16.743,25 Yençok: 8 Kat 3 Altındağ Altındağ 24787 1 7.476,30 ABB Tam Arsa Konut E:1.2 8.971,56 Yençok: 8 Kat 4 Altındağ Altındağ 24789 1 7.555,08 ABB Tam Arsa Konut E:1.2 9.066,10 Yençok: 8 Kat 5 Altındağ Altındağ 24792 1 17.143,69 ABB Tam Arsa Konut E:1.2 20.572,43 Yençok: 8 Kat 6 Altındağ Altındağ 24790 1 13.112,51 ABB Tam Arsa Konut E: 1.2 15.735,01 Yençok: 8 Kat 7 Altındağ Altındağ 24791 1 11.279,32 ABB Tam Arsa Konut E: 1.2 13.538,18 Yençok: 8 Kat 8 Altındağ Altındağ 24793 1 2.656,3 ABB Tam Arsa Ticaret E: 0.6 1.593,78 Yençok: 2 Kat 9 Altındağ Altındağ 24800 1 15.174,94 ABB Tam Arsa Konut E: 1.2 18.209,93 Yençok: 8 Kat 10 Altındağ Altındağ 24801 2 9.624,47 ABB Tam Arsa Konut E: 1.2 11.549,36 Yençok: 8 Kat 11 Altındağ Altındağ 24804 2 11.604,1 ABB Tam Arsa Konut+ Ticaret E: 1.2 13.924,92 Yençok: 8 Kat 12 Altındağ Altındağ 24797 1 1.780,41 ABB Tam Arsa Ticaret E: 0.6 1.068,25 Yençok: 2 Kat 13 Altındağ Atıfbey 24921 3 8.356,77 ABB Tam Arsa Konut E: 0.4 3.342,71 Yençok: 2 Kat 14 Altındağ Atıfbey 24922 2 3.062,27 ABB Tam Arsa Konut E: 0.4 1.224,91 Yençok: 2 Kat 15 Altındağ Atıfbey 24926 1 1.841,86 ABB Tam Arsa Ticaret E: 0.6 1.105,12 Yençok: 2 Kat 16 Altındağ Atıfbey 24915 4 419,11 ABB Tam Arsa Konut BL-3 435,60 17 Altındağ Atıfbey 24918 2 1.274,61 ABB Tam Arsa Konut+ Ticaret BL-5 2.801,50 18 Altındağ Atıfbey 24918 3 1.304,84 ABB Tam Arsa Konut+ Ticaret BL-5 2.857,90 19 Altındağ Atıfbey 24918 5 1.110,33 ABB Tam Arsa Konut BL-3 1.172,10

TOPLAM 135.319,61 m2 TOPLAM 151.820,60 m2

(*) ABB: Ankara Büyükşehir Belediyesi

1- Bu işin Tahmini Bedeli; 31 Ocak 2025 tarih ve 32799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ" de yer alan yapı sınıflarından; III-A grubu yapılar için: 105.597.972 TL (6.175,32m2 X 17.100 TL); III-B grubu yapılar için:171.563.210 TL (9.426,55m2 X 18.200 TL); III-C grubu yapılar için:2.608.588.679,50 TL (136.218,73m2 X 19.150 TL) olmak üzere toplam: 2.885.749.861,50TL (İkimilyarsekizyüz seksenbeşmilyonyediyüzkırkdokuzbinsekizyüzaltmışbirLiraelliKuruş)'tur.

Buna göre Geçici Teminat miktarı; işin tahmini bedelinin (2.885.749.861,50TL)% 3'ü (yüzdeüçü)olan: 86.572.495,84 TL(SeksenaltımilyonbeşyüzyetmişikibindörtyüzdoksanbeşLiraseksendörtKuruş)'tur.

2- İhale 08/01/2026 Perşembe Günü, saat:14.30'da Hipodrom Caddesi No:5 Kat:1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA adresinde 07/01/2026 tarihi saat:16.00'ya kadar görülebilir.

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır;

5.1. Kanuni ikametgâh belgesi,

5.2. İsteklinin bir tüzel kişi olması halinde; şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket İmza Sirküleri, tüzel kişi adına vekâleten teklifte bulunması durumunda teklifi yapacak kişi adına noter onaylı vekâletname ile imza beyannamesi; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir Genel Kurul Kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı sureti, imza beyannamesi,

5.3. İstekli gerçek kişi ise; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi,

Noter tasdikli imza sirküleri, istekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi,

5.4. İstekli, bir ortaklık olduğu takdirde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri ve ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir Noterlikten onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, şirket ortaklarının yekdiğerinin taahhüt ve zimmetine karşılık müşterek ve müteselsil kefil olduğunu belirtir Noterden tanzim edilmiş bir belge,

5.5. Tahmini Bedelin %3(yüzdeüç) 'ü oranında geçici teminata ilişkin belge (Teminat mektubu olarak sunulacak ise, işin adı ve Daire Başkanlığının adını da içerecek biçimde sunulması zorunludur),

5.6. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair dosya alındısı makbuzu aslı ve İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form aslı,

5.7. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'ndan alınacak yer gördü belgesi,

5.8. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait belgeler:

5.8.1. Son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin tahmini bedelinin en az % 50'si kadar, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğinde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım işlerinde Benzer iş grupları tebliği B Üst Yapı Bina İşlerine ait iş bitirme belgesi

5.8.2. SGK borcu / Vergi borcu olmadığına veya yapılandırma yapıldığına dair belge

5.8.3. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

5.8.4. 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmadığına ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunmadığına ve cezalı olmadığına dair belge (beyanname)

5.8.5. Bilanço Bilgileri Tablosu

* İdari Şartnamenin "İhaleye Katılma Şartları" maddesinde yer alan ve yukarıda bulunmayan diğer belgeler dosya halinde teklif zarfıyla birlikte teslim edilecektir.

6- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat:12.00'a kadar Başkanlığımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle/ANKARAadresinde 7. katta bulunan, Encümen Başkanlığı (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) Evrak İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedirler.

Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

7- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak; düzeltme veya karalama yapılmamış olacaktır.

8- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup arsa/kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartnamesi ve eklerindeki hükümler uygulanacaktır.

9- Bu işin şartnamesi KDV dahil 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) bedel karşılığında, 07/01/2026Çarşambagünü saat:16.00'ya kadar, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA adresinden temin edilebilecektir.

İDARENİN ADI:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

BİRİM: Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı – Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü

ADRES:Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Kat:15 Yenimahalle/ANKARA

TELEFON:0312 507 26 07

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02356753