T.C. BİRECİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/339 Esas

KARAR NO : 2025/283

Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2025 tarihli ilamı ile 16/4 maddesi gereğince Düşme kararı verilen Abdulrahman ve X oğlu, 1959 Halep doğumlu, AMRA AKESH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,.10.12.2025

