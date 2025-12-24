T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa İstiklal Mah., 6174 Ada, 3 Parsel nolu 1.080,11 m² yüzölçümlü "Arsa" vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat irtifakı kurulmuş olan, 153/1725 arsa paylı, A Blok, 1+Çatı Kat, 6 Nolu Bağ. Bölümün (Dubleks Daire) 18.07.2024 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 hissesi satışa konudur.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda boş durumda olduğu anlaşılmıştır. Dubleks dairenin ön kısmı site içine cepheli olup bina girişinin sağ arka kısmında yer almaktadır. Dubleks dairenin mimari projesine göre giriş katı hol, salon, mutfak, banyo ve 2 balkondan; çatı katı hol, 2 oda, banyo, e.banyo ve terastan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, hol ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Terasın zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, eb.banyo) zemini ve duvarları seramik kaplı olup dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtması doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Merdiven korkulukları ile kombi montajı yapılmamış olup salon duvarında nemlenme gözlemlenmiştir. Projesinden farklı olarak normal katında balkon olarak gözüken kısımların odaya çevrildiği ve salona katıldığı gözlemlenmiştir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Nilüfer Belediye Başkanlığında yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 69,00 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 106,05 m² olarak hesaplanmıştır. Normal kattaki balkonların oda ve salon alanına katılmasıyla fiili net kullanım alanı 87,70 m² olmuştur. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Necip Fazıl Caddesine cephe, Mehmet Akif Ersoy Caddesine 255 m, İzmir Yolu Caddesine 4,63 km mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 19,78 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 4.100.000,00 TL KDV Oranı : %1

