Giriş Tarihi: 25.12.2025 00:00
İ L A N
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/355 Esas 28.04.2025
Aşağıda açık kimliği bulunan ve 2008 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLİĞİ İSTENEN:
TC KİMLİK NO : 32431392546
ADI SOYADI : AYŞETE AY
BABA ADI : SEYFETTİN
ANA ADI : ELİF
DOĞUM TARİHİ : 17/04/1978
DOĞUM YERİ : KULP
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02246925