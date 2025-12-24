İ L A N

T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/355 Esas 28.04.2025

Aşağıda açık kimliği bulunan ve 2008 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİĞİ İSTENEN:

TC KİMLİK NO : 32431392546

ADI SOYADI : AYŞETE AY

BABA ADI : SEYFETTİN

ANA ADI : ELİF

DOĞUM TARİHİ : 17/04/1978

DOĞUM YERİ : KULP

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02246925