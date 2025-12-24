Haberler Resmi İlan Haberleri TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Tunceli ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 25.03.2024 tarih ve 9-566 sayılı, 25.03.2024 tarih ve 9-563 sayılı, 25.03.2024 tarih ve 9-565 sayılı, 25.03.2024 tarih ve 9-567 sayılı,, 25.03.2024 tarih ve 9-564 sayılı, 25.03.2024 tarih ve 9-559 sayılı, 16.06.2021 tarih ve 18-2460 sayılı, 16.06.2021 tarih ve 18-2385 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3959 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-4054 sayılı, 11.11.2021 tarih ve 34-3836 sayılı kararlar ile başlanmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no'lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi

                                                                                                                              
İlçe Adı Mahalle Köy Adı Ada No Parsel No Ad Soyad Baba Adı
Çemişgezek YUKARIBUDAK 123 1 SEADET İŞAT MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 123 1 SAFİ ÇELİK MEVLÜT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 123 1 SEZAYİ KUCUM MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 123 1 EDALET BALCI MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 123 1 EDALET BALCI MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MUSTAFA KEKLİK MUNZUR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ELİF KEKLİK İBRAHİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MUSTAFA KUCUM AHMET ZEKİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ELİF KUCUM MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 YUSUF KOÇAK HALİL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZEYNEP KOÇAK HIDIR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FATMA KOÇAK YUSUF
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MEHMET DOĞAN ALİ ABAS
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SAFİ DOĞAN YUSUF
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZARİF KEKLİK YUSUF
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 YETER KAÇAR YUSUF
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MAHMUT KEKLİK HÜSEYİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SULTAN KOÇAK YUSUF
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MURTAZA KAÇAR İSHAK
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KAHRAMAN YILDIRIM HASAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZÜLFÜYE YILDIRIM MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 PAMUK BALCI MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 GÜLŞERİ DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HATİCE ÖNCÜ MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HAVA GÜRBÜZ MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HASAN HÜSEYİN KOÇAK YUSUF
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MAZLUM DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FATMA DOĞAN AHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 NURCAN DAL MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HALİL DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MEDİNE KOÇAK MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HANIM DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SADIK KEKLİK MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MELEK YILDIRIM MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ABDURRAHMAN KEKLİK MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZEYNEP GÜN MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 YETER DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KAZİM KAÇAR MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FATMA YILDIRIM MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 CEMAL YILDIRIM KAHRAMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 AZİZ KAÇAR MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 CEMİL KEKLİK MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 BEDRİ KEKLİK MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 BEZAR DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 BEZAR YILDIRIM MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ESRA YILDIRIM KAHRAMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FECİRE KEKLİK MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SELVİ DEMİR MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SÜLEYMAN KEKLİK MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HALİSE YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 RABİYE YILDIRIM KAHRAMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KAZİM YILDIRIM KAHRAMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HEDİYE DOĞAN MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KEZZİBAN KEKLİK MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 DİLEK YILDIRIM MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MEDİNE YILDIRIM KAHRAMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MUHARREM DOĞAN MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 İSMET KAÇAR MURTAZA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 NAİME YILDIRIM KAHRAMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HATİME YILDIRIM MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 GÜLLÜ AKPOLAT MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 TÜRKAN YILDIRIM KAHRAMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SONGÜL YILDIRIM MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ÇİĞDEM ÖZEL MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HATİCE KOÇAK AZİZ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ORHAN KEKLİK CEMİL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ABDULKADİR KAÇAR AZİZ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 BESİME DOĞAN MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ABDULKERİM KAÇAR AZİZ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 BURHAN KEKLİK CEMİL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 METİN KAÇAR AZİZ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 YASİN DOĞAN MAZLUM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 RAHİME OĞUZ CEMİL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FERİDE ÖZDEMİR AZİZ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SEMRA KAŞ KAZİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 TURGUT YILDIRIM KAZİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 AHMET YILDIRIM KAZİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KAHRAMAN YILDIRIM KAZİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 AYŞE DOĞAN AZİZ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HÜSEYİN KOÇAK MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 REYHAN KOÇAK HASAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HALİT KOÇAK HÜSEYİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MUSTAFA KOÇAK HALİT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MUHLİS KUCUM HALİT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HAYDAR DOĞAN ALİ ABAS
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KADRİYE ÖZTÜRK İBRNAHİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MUSTAFA ÖZTÜRK İSMAİL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 CELAL ÖZTÜRK MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 CEMİLE ÖZER MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ÖMER ÖZTÜRK MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HÜSEYİN ÖZTÜRK MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SAKİNE ÖZER SÜLEYMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ABDURRAHMAN ÖZ BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZEYNEP KAYA OSMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 İŞPİR KAYA CELAL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZEYNEP KOÇAK MEHMET ALİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HAYDAR KOÇAK HALİL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FATMA ÇULCU HAYDAR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MEHMET ÇULCU SÜLEYMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 HALİL KOÇAK HAYDAR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MEVLÜT KOÇAK HAYDAR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SÜLEYMAN ÇULCU MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SALİM ÇULCU MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ALİ KOÇAK AHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SEFER AYKAÇ HALİL İBRAHİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZİLFO BALCI DURSUN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 EMİNE DOĞAN HÜSEYİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KIYMET BALCI ZİLFO
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 VELİ DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 SADETTİN BALCI NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ZÜLFİYE DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 OSMAN DOĞAN MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 MİKAİL BALCI NADİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FIRAT DOĞAN OSMAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 KAZİM AYDIN HÜSEYİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ELİF AYYILDIZ AHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 BEKİR AYDIN KAZİM
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 FADİME AYYILDIZ HADİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 ÇELEBİ AYYILDIZ HADİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 69 NURİYE AYYILDIZ HADİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 66 EFE DEMİR EROL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 ALPAY AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 SEVAL ÖZÜKAN ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 ÜLGER KUCUM NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 SAVAŞ AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 ATİLLA AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 ZEYNEP AKGÜL BAHATTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 NURETTİN AKGÜL DURSUN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 ŞEMSETTİN AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 NECATİ AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 SERAP EKİCİ NECATİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 63 SERKAN AKGÜL NECATİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 ALPAY AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 SEVAL ÖZÜKAN ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 ÜLGER KUCUM NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 SAVAŞ AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 ATİLLA AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 ZEYNEP AKGÜL BAHATTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 NURETTİN AKGÜL DURSUN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 ŞEMSETTİN AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 NECATİ AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 SERAP EKİCİ NECATİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 101 62 SERKAN AKGÜL NECATİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SEZAİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SALİH FİKRİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 PERUZE SARAÇOĞLU AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 GÜLLÜ SÖNMEZ BEKİR
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MUSTAFA ÇELİK CAFER
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 FATMA ÇELİK ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MELEK MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MEHMET ZİYA ÇELİK MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 NİZAMETTİN ÇELİK MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MUHTEREM ÇELİK VAHDETTİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 BEHİCE ÇELİK FAHREDDİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 YILDIZ ÇELİK VAHDETTİN
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 MUSA ŞENEL MAHMUT
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 HALİSE ŞENEL BIRA
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 MEHMET ŞENEL MUSA
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 DUYGU HAVİR MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 MUSA ŞENEL MAHMUT
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 SALİME ŞENEL BIRA
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 MEHMET ŞENEL MUSA
Çemişgezek ARPADEREN 160 2 DUYGU HAVİR MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 160 8 HÜSEYİN KILINÇ AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 160 8 GÜLER KILINÇ HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 ALİ ŞENOL HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 SULTAN ŞENOL AZİZ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 MUSTAFA ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 HÜSEYİN GAZİ ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 ŞİRİN KAYA ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 HASAN HAYRİ ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 ALİ EKBER ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 FATMA YILDIZ ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 MUNZUR UÇAR AZİZ
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 HÜSEYİN AYDIN AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 KUMRU AYDIN HAYDAR
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 VELİ AYDIN HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 MURAT GELMEZ HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 TURAN AYDIN HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 ALİ DURSUN AYDIN TURAN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 SONGÜL OPUZ HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 İSMAİL AYDIN TURAN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 SUZAN ZOHRAP TURAN
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 AZİZ UÇAR HALİT
Çemişgezek ARPADEREN 136 7 YILMAZ UÇAR HALİT
Çemişgezek ARPADEREN 136 23 MEHMET ÇAKMAK SEYİT ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 23 AHMET ÇAKMAK MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 136 23 HALİSE ÇENE İBRAHİM
Çemişgezek ARPADEREN 136 32 BURHAN ERCAN ŞERİF
Çemişgezek ARPADEREN 136 32 PINAR ERCAN BURHAN
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 MUSTAFA DEMİRTAŞ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 KİBİRİYE DEMİRTAŞ ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 İPEK TURAN MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 MEHMET DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 CAFER DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 ZEYNAL DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 ULAŞ DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 SAVAŞ DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 GAMZE POLAT MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 SABİRE GÜL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 KALENDER GÜL RESUL
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 FATMA GÜL KALENDER
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 ÇİĞDEM GÜL FEVZİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 GEVHER KOÇYİĞİT ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 HAYDAR KOÇYİĞİT KEKİL
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 ŞAH İSMAİL GÜL RESUL
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 HASAN HAYRİ ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 HÜSEYİN GAZİ ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 MUSTAFA ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 SULTAN ŞENOL AZİZ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 FATMA YILDIZ ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 17 ŞİRİN KAYA ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 YUSUF KILIÇ SEYDO
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 GÜLÜŞ AYDIN YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 SELMAN ŞENOL SÜLEYMAN
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 MUSTAFA ÇELİK HASAN
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 DURSUN KILIÇ YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 FATMA ÇELİK YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 İSMAİL KILIÇ YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 AHMET ŞENOL SELMAN
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 ZEYNEP ERGÜL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 GÜLSÜM KILIÇ İSMAİL
Çemişgezek ARPADEREN 144 18 ALİ ERCAN KILIÇ İSMAİL
Çemişgezek ÖRENCELER 101 56 TANSEL ÖZEFE SEDRİ
Çemişgezek ÖRENCELER 101 56 MEHMET ÖZEFE ŞABAN
Çemişgezek ÖRENCELER 101 56 ZEYNEP ÖZEFE BEKİR
Çemişgezek ÖRENCELER 101 56 NECAT ÖZEFE MEHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 101 56 TANSEL ÖZEFE SEDRİ
Çemişgezek ÖRENCELER 101 56 NAZLI EKİCİ NECAT
Çemişgezek ÖRENCELER 101 56 NAZLI EKİCİ NECAT
Çemişgezek ÖRENCELER 101 75 GÜLLÜ ŞENEL DURSUN NECMETTİN
Çemişgezek ÖRENCELER 101 75 MEHMET ŞENEL HACİ MEVLÜT
Çemişgezek ÖRENCELER 101 75 FATMA ŞENEL HALİL
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 FATMA YAVUZ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 YEMİN RIDVAN YAVUZ İSMAİL
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 ANAHATUN YAVUZ ASIM
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 EŞREF YAVUZ YEMİN RIDVAN
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 ŞAHABETTİN BALCI MEHMET RIZA
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 SAİME YAVUZ EŞREF
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 SELCAN YAVUZ EŞREF
Çemişgezek ÖRENCELER 143 31 SENİHA BALCI ŞAHABETTİN
Çemişgezek ÖRENCELER 142 99 LUTFİYE DOĞAN ALİ FEVZİ
Çemişgezek ÖRENCELER 142 99 İBRAHİM DOĞAN CELAL
Çemişgezek ÖRENCELER 142 96 FERDA YILDIZELİ
Çemişgezek ÖRENCELER 142 96 İCLAL ATAÇ
Çemişgezek ÖRENCELER 142 96 SEBAHHETTİN SEHMİ SEYREK MEHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 96 ÖMER RAMİ ATAKAN HACİ MUSTAFA
Çemişgezek ÖRENCELER 142 96 SABRİYE ATAKAN ÖMER
Çemişgezek ÖRENCELER 142 105 HÜSEYİN AYDIN HASAN
Çemişgezek ÖRENCELER 142 105 HANİFE AYDIN RECEP
Çemişgezek ÖRENCELER 142 127 HASAN EKİCİ YUSUF
Çemişgezek ÖRENCELER 142 127 DURİYE EKİCİ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 127 SEYFETTİN EKİCİ HASAN
Çemişgezek ÖRENCELER 142 127 ZEYNEP EKİCİ HASAN
Çemişgezek ÖRENCELER 142 127 ENİSE EKİCİ HASAN
Çemişgezek ÖRENCELER 142 127 NEVZAT EKİCİ SEYFETTİN
Çemişgezek ÖRENCELER 142 140 İSMAİL EKİCİ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 140 GÜLHANIM EKİCİ ALİ
Çemişgezek ÖRENCELER 142 140 MEHMET EKİCİ İSMAİL
Çemişgezek ÖRENCELER 142 140 KIYMET EKİCİ İSMAİL
Çemişgezek ÖRENCELER 142 140 SEYHAN EKİCİ MEHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 136 İSMAİL EKİCİ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 136 GÜLHANIM EKİCİ ALİ
Çemişgezek ÖRENCELER 142 136 MEHMET EKİCİ İSMAİL
Çemişgezek ÖRENCELER 142 136 KIYMET EKİCİ İSMAİL
Çemişgezek ÖRENCELER 142 136 SEYHAN EKİCİ MEHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 135 FATMA ŞENEL HALİL
Çemişgezek ÖRENCELER 142 131 FİRDEVS EKİCİ ABDULHAMİT
Çemişgezek ÖRENCELER 142 131 HATİCE EKİCİ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 131 KAZIM EKİCİ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 132 FİRDEVS EKİCİ ABDULHAMİT
Çemişgezek ÖRENCELER 142 132 HATİCE EKİCİ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 132 KAZIM EKİCİ AHMET
Çemişgezek ÖRENCELER 142 134 FATMA ŞENEL HALİL
Çemişgezek BAĞSUYU 106 14 SÜLEYMAN ÇELİK MEHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 106 14 FADİME ÇELİK SÜLEYMAN
Çemişgezek BAĞSUYU 106 14 HAMİDE DEMİREL MEHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 104 9 DİLAVER CAFEROĞLU İSMET
Çemişgezek BAĞSUYU 103 39 ALİ KILIÇ TURAN
Çemişgezek BAĞSUYU 126 12 YUNUS EKİCİ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 126 12 İBRAHİM DOĞAN CELAL
Çemişgezek BAĞSUYU 126 12 FATMA YILDIRIM ALİ
Çemişgezek BAĞSUYU 126 26 SAVAŞ KILIÇ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 126 25 SAVAŞ KILIÇ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 SEVGİ KESİCİ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 MUSTAFA KAYA HALİL
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 FEHİME AYŞE KAYA MEHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 EMİNE YAVUZ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 AHMET YAVUZ GÜLAĞA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 FADİME AKAR MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 ŞERİF KAYA MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 SELVİ EKİCİ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 SEVGİ KESİCİ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 RIZA YAVUZ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 RIFKİ YAVUZ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 EMİNE YAVUZ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 AHMET YAVUZ GÜLAĞA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 RIZA YAVUZ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 RIFKİ YAVUZ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 SELVİ EKİCİ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 11 FADİME AKAR MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 129 15 MESRURE ÖZCAN MEHMET NURİ
Çemişgezek BAĞSUYU 118 3 SEVGÜL ÇOBAN OSMAN
Çemişgezek BAĞSUYU 118 3 SEVGÜL ÇOBAN OSMAN
Çemişgezek BAĞSUYU 118 7 SEVGÜL ÇOBAN OSMAN
Çemişgezek BAĞSUYU 118 7 SEVGÜL ÇOBAN OSMAN
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 MUSTAFA KAYA HALİL
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 FEHİME AYŞE KAYA MEHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 EMİNE YAVUZ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 AHMET YAVUZ GÜLAĞA
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 FADİME AKAR MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 ŞERİF KAYA MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 SELVİ EKİCİ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 SEVGİ KESİCİ MUSTAFA
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 RIZA YAVUZ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 116 2 RIFKİ YAVUZ AHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 İSMAİL HAKKI YALÇINKAYA LUTFİ
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 ÖZDEN YALÇINKAYA İSMAİL HAKKI
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 MEHMET HALİT YALÇINKAYA LUTFİ
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 LATİFE YALÇINKAYA ABDULKERİM
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 PERVİN YALÇINKAYA MEHMET HALİT
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 ŞAVAŞ TOP SÜLEYMAN
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 MUZAFFERE ÇENE MEHMET
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 AHMET LATİF ÇENE İSMAİL HAKKI
Çemişgezek BAĞSUYU 116 3 BURHAN KUŞCU RİFAT
Çemişgezek BAĞSUYU 118 71 FATMA YILDIRIM ALİ
Çemişgezek BAĞSUYU 118 77 SEBAHATTİN ÖZER BEKİR
Çemişgezek BAĞSUYU 118 77 KAZİM ÖZER BEKİR
Çemişgezek BAĞSUYU 118 77 VAHİDE YETKİN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 1 SEADET BALCI MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 1 SEADET İŞAT MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 1 SAFİ ÇELİK MEVLÜT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 1 SEZAYİ KUCUM MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 1 EDALET BALCI MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 1 EDALET BALCI MUSTAFA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 ALPAY AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 SEVAL ÖZÜKAN ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 ATİLLA AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 SERAP EKİCİ NECATİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 SERKAN AKGÜL NECATİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 ATİLLA AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 ALPAY AKGÜL ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 SEVAL ÖZÜKAN ŞEMSETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 ÜLGER KUCUM NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 SAVAŞ AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 ZEYNEP AKGÜL BAHATTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 NURETTİN AKGÜL DURSUN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 ŞEMSETTİN AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 NECATİ AKGÜL NURETTİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 SERAP EKİCİ NECATİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 7 SERKAN AKGÜL NECATİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 SULTAN ÖZER MOLLA HALİL
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 DURSUN ÖZER BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 ABDULLAH ÖZER DURSUN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 BEKİR ÖZER DURSUN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 HATİCE ÖZER ALİ BABA
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 MAKBULE ÖZER DURSUN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 FİKRİ ÖZER DURSUN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 MEHMET ÖZER DURSUN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 ELİF ÖZER MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 BEDRİ ÖZER DURSUN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 MELEK ÖZER MAHMUT
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 VAHİDE YETKİN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 NURCAN ÖZER HASAN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 LEMAL ASLAN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 KAZİM ÖZER BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 EDİP ÖZER FİKRİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 SEBAHATTİN ÖZER BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 GÖNÜL DURMUŞ FİKRİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 ÇETİN ÖZER FİKRİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 ZENNURE YILDIRIM ABDULLAH
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 NADİR ÖZER MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 RAHİME ÖZVAR ABDULLAH
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 FETHİ ÖZER FİKRİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 EFDAL ÖZER FİKRİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 SUNA YILDIRIM ABDULLAH
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 AYDIN ÖZER FİKRİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 EROL ÖZER ABDULLAH
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 NURAY GÖÇER MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 OKTAY ÖZER MEHMET
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 TARIK ÖZER ÇETİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 DUYGU ÖZER ÇETİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 GÖKMEN ÖZER FETHİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 YEŞİM AKBULUT YUNUS NADİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 BÜŞRA NUR BOYRAZ FETHİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 ŞEYMA ELİF AYGÜN FETHİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 124 6 DAMLA ÖZER ÇETİN
Çemişgezek YUKARIBUDAK 123 57 NURETTİN AKGÜL DURSUN BEKİR
Çemişgezek YUKARIBUDAK 123 48 YEŞİM AKBULUT YUNUS NADİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 122 67 ÜLKÜ GÜR VEHBİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 122 67 ERDİNÇ BALCI VEHBİ
Çemişgezek YUKARIBUDAK 122 67 MÜBERE BALCI MEHMET NACİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 4 HANİFE YILMAZ İBRAHİM
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 4 ŞEMSETTİN YILMAZ CELAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 4 EMİNE YILMAZ CELAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 4 FETHİ YILMAZ CELAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 18 AYŞE YILMAZ CAFER
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 18 HALİT YILMAZ MEHMET ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 18 SIDIKA YILMAZ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 110 18 ALİ YILMAZ HALİT
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 109 52 KARA YAŞAR ABİDİN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 109 52 YURDANUR KILAVUZ SÜLEYMAN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 109 52 YURDANUR KILAVUZ SÜLEYMAN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 112 44 SÜNDÜS TEWFIK İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 112 44 GÜLHANIM BAYRAK İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 112 44 ELİF BAYRAK İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 112 51 SÜNDÜS TEWFIK İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 112 51 GÜLHANIM BAYRAK İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 112 51 ELİF BAYRAK İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 BARIŞ ASLAN SIDDIK
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 ARİFİYE ASLAN HÜSEYİN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 GÜLNİGAR ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 AYSEL ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 SÜNUSİ ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 ELVAN ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 MEHMET ASLAN İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 MÜŞEREF ASLAN MEHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 REMZİ ASLAN MEHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 NADİRE ASLAN MEHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 ŞEFİKA ASLAN MEHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 GÜLNİGAR ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 AYSEL ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 SIDDIK ASLAN MEHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 SÜNUSİ ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 ELVAN ASLAN BEDRİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 1 BARIŞ ASLAN SIDDIK
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 EMİN MUHLİS BAŞKAN İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 HATİCE - MUSTAFA
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 NAİLE BAŞKAN AHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 NACİYE GENÇER MUHLİS
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 CEVAT BAŞKAN EMİN MUHLİS
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 EMİNE YAVUZ EMİN MUHLİS
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 HALİS BAŞKAN EMİN MUHLİS
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 HATİCE USLU MEHMET ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 AHMET FAİK - ÖMER
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 ALİ USLU HÜSEYİN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 HALİT YILMAZ MEHMET ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 FATMA YILMAZ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 MEHRİYE YILMAZ ABDURRAHMAN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 FATMA - HÜSEYİN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 BİLAL YILMAZ MEHMET ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 AHMET YILMAZ BİLAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 GÜLESEN POLAT BİLAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 FATMA İNCİOĞLU AHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 MUSTAFA YILMAZ BİLAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 SALİME KARAKAYA AHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 AYŞE YILMAZ NAZIM
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 NAHİDE FIRAT AHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 MEHMET HANEFİ YILMAZ BİLAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 MAHMUT SAMİ YILMAZ AHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 NURŞEN ÇALDAK BİLAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 ZAHİRE AKTAŞ AHMET
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 MEHMET ALİ YILMAZ BİLAL
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 SUNA YILMAZ MUSTAFA
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 AYSUN SAĞLAM MEHMET HANEFİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 TUBA YILMAZ MEHMET HANEFİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 RAGIP YILMAZ MEHMET ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 EMRAH YILMAZ MEHMET ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 FEYZA OKUR MEHMET HANEFİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 HASAN ÖZKAN ABDULHAMİT
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 NACİYE ÖZKAN MEHMET ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 NEDİM ÖZKAN MEHMET EMİN
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 RAZİYE ÖZKAN BEKİR
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 EMSAL ÖZKAN NEDİM
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 113 4 GÜLLÜ ÖZKAN ALİ
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 118 1 ALİ BABA YETKİN HIDIR
Çemişgezek AŞAĞIBUDAK 119 46 RİZA ÖZATA
Çemişgezek SAKYOL 103 15 GÜLHANIM ÖZCAN DURSUN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 MEHMET ÖZCAN OSMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 İSMET ÖZCAN MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 15 HASAN ÖZCAN OSMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 RUKİYE ÖZCAN SADULLAH
Çemişgezek SAKYOL 103 15 OSMAN ÖZCAN HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 NURİYE ÖZCAN HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 KIYASETTİN ÖZCAN HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 BÜRHAN ÜLGER OSMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 RİDVAN ÖZCAN HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 GÜLİSTAN ÜLGER HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 MÜNİFE ÖZCAN HACİ
Çemişgezek SAKYOL 103 15 GÜLLÜ ÖZCAN HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 GÜLAY AYDIN KIYASETTİN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 TÜLAY İŞAT KIYASETTİN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 HÜSAMETTİN ÖZCAN KIYASETTİN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 EYÜP ÜLGER BÜRHAN
Çemişgezek SAKYOL 103 15 HACI BAYRAM ÜLGER BÜRHAN
Çemişgezek SAKYOL 103 19 NADİR AYDIN ZEYNAL
Çemişgezek SAKYOL 103 19 YÜKSEL AYDIN NADİR
Çemişgezek SAKYOL 103 21 MÜSLÜM SAĞIROĞLU AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HALİSE SAĞIROĞLU İBRAHİM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SAKİNE ERSOY MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ZEYNEL SAĞIROĞLU MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 MAZLUM SAĞIROĞLU MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SEVGİ KALKAN MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HASAN HAYRİ SAĞIROĞLU MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ZELİHA SAĞIROĞLU AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HATİCE SAĞIROĞLU MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 AHMET SAĞIROĞLU MAHMUT
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HATİCE SAĞIROĞLU MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ZELİHA SAĞIROĞLU AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 FATMA SAĞIROĞLU AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 MÜSLÜM SAĞIROĞLU AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SELVİ KOLCA AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 CEMAL KAÇAR HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 EDİBE KAÇAR AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HALİSE SAĞIROĞLU İBRAHİM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 FATMA AYDIN AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 RIZA KAPLAN ŞERİF
Çemişgezek SAKYOL 103 21 NADİR KAPLAN ŞERİF
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SAKİNE ERSOY MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ZEYNEL SAĞIROĞLU MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 MAZLUM SAĞIROĞLU MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 KIYMET KAPLAN SÜLEYMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 MAZLUM KOLCA ZEYNAL
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SEVGİ KALKAN MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HASAN HAYRİ SAĞIROĞLU MÜSLÜM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 YILDIZ KOLCA FERHAT
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ENGİN KAPLAN RIZA
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SİNAN KAPLAN RIZA
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SEVGİ KAYA MAZLUM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SILA SENEM SAYIN RIZA
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HÜSEYİN KAÇAR CEMAL
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ZEYNAL KOLCA MEMO
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ŞERİF KAPLAN RIZA
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SELVİ KOLCA AHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HASAN HÜSEYİN KAPLAN ŞERİF
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HATUN KAPLAN PİTO ALİ
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ALİ KAPLAN ŞERİF
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ZERİ KAPLAN HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 RIZA KAPLAN ŞERİF
Çemişgezek SAKYOL 103 21 NADİR KAPLAN ŞERİF
Çemişgezek SAKYOL 103 21 YÜKSEL SALMAN HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 KIYMET KAPLAN SÜLEYMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 MAZLUM KOLCA ZEYNAL
Çemişgezek SAKYOL 103 21 YÜCEL SAĞIROĞLU HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 BİRGÜL ALTINSOY ALİ
Çemişgezek SAKYOL 103 21 GÜLİSTAN KALKAN HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HAKİKAT AKAR HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ŞENGÜL YILMAZ ALİ
Çemişgezek SAKYOL 103 21 AYNUR ÇELİK HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HÜSEYİN KAPLAN ALİ
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ÇETİN KAPLAN HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ŞENAY KEKLİK ALİ
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ÇİĞDEM GÖKCELİ HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek SAKYOL 103 21 HASAN KAPLAN ALİ
Çemişgezek SAKYOL 103 21 ENGİN KAPLAN RIZA
Çemişgezek SAKYOL 103 21 EVRİM KAPLAN ALİ
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SİNAN KAPLAN RIZA
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SEVGİ KAYA MAZLUM
Çemişgezek SAKYOL 103 21 SILA SENEM SAYIN RIZA
Çemişgezek SAKYOL 103 36 HASAN ÖZCAN OSMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 34 GÜLLÜ ÖZCAN HASAN
Çemişgezek SAKYOL 103 34 HACI BAYRAM ÜLGER BÜRHAN
Çemişgezek SAKYOL 103 34 EYÜP ÜLGER BÜRHAN
Çemişgezek SAKYOL 103 34 BÜRHAN ÜLGER OSMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 34 HÜSAMETTİN ÖZCAN KIYASETTİN
Çemişgezek SAKYOL 103 34 TÜLAY İŞAT KIYASETTİN
Çemişgezek SAKYOL 103 34 GÜLAY AYDIN KIYASETTİN
Çemişgezek SAKYOL 103 33 MEHMET NURİ ÖZKAN NAZİR
Çemişgezek SAKYOL 103 33 NESLİHAN ÖZKAN NAZİR
Çemişgezek SAKYOL 103 32 YUSUF GÖGEN MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 32 ASİYE GÖGEN OSMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 32 MEHMET GÖGEN YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 32 MENDUHA DOĞAN YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 32 MÜNEVVER GÖGEN YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 32 SAFİYE ÖZDEMİR YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 32 SONGÜL ÖZMEN ŞEREF
Çemişgezek SAKYOL 103 30 YUSUF GÖGEN MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 103 30 ASİYE GÖGEN OSMAN
Çemişgezek SAKYOL 103 30 MEHMET GÖGEN YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 30 MENDUHA DOĞAN YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 30 MÜNEVVER GÖGEN YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 30 SAFİYE ÖZDEMİR YUSUF
Çemişgezek SAKYOL 103 30 SONGÜL ÖZMEN ŞEREF
Çemişgezek SAKYOL 103 31 ŞEYH ŞAMİL BULUT MEHMET EMİN
Çemişgezek SAKYOL 103 31 NESLİHAN YALÇIN EDNAN
Çemişgezek SAKYOL 115 3 RUKİYE ÖZTÜRK MEMET EMİN
Çemişgezek SAKYOL 115 3 OSMAN ÖZTÜRK ABDULLAH
Çemişgezek SAKYOL 115 3 MEHMET GÜRKAN ÖZKAN BEDRİ
Çemişgezek SAKYOL 115 3 VAHDETTİN ÖZKAN MEHMET EMİN
Çemişgezek SAKYOL 115 3 NAZMİ ÖZKAN MEHMET EMİN
Çemişgezek SAKYOL 115 3 CEMİLE ÖZKAN İSMAİL
Çemişgezek SAKYOL 115 3 GÜLLÜ ÖZKAN HIDIR
Çemişgezek SAKYOL 115 3 NECATİ ÖZKAN NAZMİ
Çemişgezek SAKYOL 115 3 NURAL ÖZKAN NAZMİ
Çemişgezek SAKYOL 115 1 ENVER GÜZEL SELMAN
Çemişgezek SAKYOL 115 1 ELİF GÜZEL KAMİL
Çemişgezek SAKYOL 115 1 CAHİDE MURAT SELMAN
Çemişgezek SAKYOL 115 1 EDİBE AYYILDIZ ABDULKADİR
Çemişgezek SAKYOL 115 1 AHMET CİHAN AYYILDIZ ALİ
Çemişgezek SAKYOL 115 1 AHMET ZAFER AYYILDIZ ALİ
Çemişgezek SAKYOL 115 1 FERDİ GÜZEL SELMAN
Çemişgezek SAKYOL 118 9 SATIM ÖZTÜRK ABDULLAH
Çemişgezek SAKYOL 118 9 SAİM ÖZMEN ALİ HAYDAR
Çemişgezek SAKYOL 118 9 AYKUT ÖZMEN DERVİŞ
Çemişgezek SAKYOL 118 9 SÜHEYLA BECKER DERVİŞ
Çemişgezek SAKYOL 118 9 SUAT ÖZMEN DERVİŞ
Çemişgezek SAKYOL 118 9 NAZIM DAĞTEKİN KADİR ABDULLAH
Çemişgezek SAKYOL 118 10 MAHMUT UYAN MEHMET ALİ
Çemişgezek SAKYOL 118 10 FATMA UYAN MEHMET ALİ
Çemişgezek SAKYOL 118 10 İKLİME YÜCEL MAHMUT
Çemişgezek SAKYOL 118 10 HULUSİ UYAN MAHMUT
Çemişgezek SAKYOL 118 10 MÜZEYYEN TAŞKIRAN MAHMUT
Çemişgezek SAKYOL 118 10 TAHİR YÜCEL MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 118 10 MAHİR YÜCEL MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 118 10 AYNUR UYAN FERİT
Çemişgezek SAKYOL 118 10 İSMAİL UYAN HULUSİ
Çemişgezek SAKYOL 118 11 ENVER YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 118 15 ZEKERİYA GÖGEN ABDULLAH
Çemişgezek SAKYOL 118 15 LÜTFİYE GÖGEN ALEDDİN
Çemişgezek SAKYOL 118 15 SELMA GÖGEN ZEKERİYA
Çemişgezek SAKYOL 118 15 NESLİHAN YALÇIN EDNAN
Çemişgezek SAKYOL 118 15 ŞEYH ŞAMİL BULUT MEHMET EMİN
Çemişgezek SAKYOL 118 14 EMİNE GÜLER MEHMET ALİ
Çemişgezek SAKYOL 118 14 GÜLALİ GÖGEN HALİL İBRAHİM
Çemişgezek SAKYOL 118 14 ZELİHA GÖGEN MUSTAFA
Çemişgezek SAKYOL 118 14 PAKİZE GÖGEN İBRAHİM
Çemişgezek SAKYOL 118 14 TURAN GÖGEN GÜL ALİ
Çemişgezek SAKYOL 118 14 SELÇUK ÇOLAKOĞLU GÜLALİ
Çemişgezek SAKYOL 118 14 NAİLE ÇOLAKOĞLU HAZIM
Çemişgezek SAKYOL 118 14 SİBEL SEZEN TURAN
Çemişgezek SAKYOL 118 14 SAMİ GÖGEN TURAN
Çemişgezek SAKYOL 118 14 HALİT GÖGEN TURAN
Çemişgezek SAKYOL 118 14 HALİDE GÖGEN TURAN
Çemişgezek SAKYOL 118 14 NEZİHİ GÖGEN TURAN
Çemişgezek SAKYOL 118 14 NEZİHE GÖGEN TURAN
Çemişgezek SAKYOL 118 14 ELİF ÇOLAKOĞLU SELÇUK
Çemişgezek SAKYOL 118 14 EDA ÇOLAKOĞLU SELÇUK
Çemişgezek SAKYOL 118 14 EMRE ÇOLAKOĞLU SELÇUK
Çemişgezek SAKYOL 118 33 MAHMUT UYAN MEHMET ALİ
Çemişgezek SAKYOL 118 33 FATMA UYAN MEHMET ALİ
Çemişgezek SAKYOL 118 33 İKLİME YÜCEL MAHMUT
Çemişgezek SAKYOL 118 33 HULUSİ UYAN MAHMUT
Çemişgezek SAKYOL 118 33 MÜZEYYEN TAŞKIRAN MAHMUT
Çemişgezek SAKYOL 118 33 TAHİR YÜCEL MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 118 33 MAHİR YÜCEL MEHMET
Çemişgezek SAKYOL 118 33 AYNUR UYAN FERİT
Çemişgezek SAKYOL 118 33 İSMAİL UYAN HULUSİ
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 91 FEHMİ ALİ RAGIP
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 73 GÜLCAN GEZER HASAN
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 NİYAZİ YILDIRIM ALİ
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 FADİME YILDIRIM MAHMUT
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 BESİ TONA MUSTAFA
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 KİBAR TONA MUSTAFA
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 YETER TONA MUSTAFA
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 ENVER YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 HASAN YILDIRIM MAHMUT
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 KADİFE COŞAR HASAN
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 İBRAHİM KAYA SEYDO
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 ALİ RİZA ÇELİK KAHRAMAN
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 KAHRAMAN ÇELİK ALİ RİZA
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 SÜLEYMAN ÇELİK ALİ RİZA
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 70 KADİFE COŞAR HASAN
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 49 HIDIR ALİ BULUT KAHRAMAN
Çemişgezek KIRAÇLAR 121 34 (SN:6736265) ŞEYH HÜSAMETTİN BİNİ ŞEYH HÜSEYİN VE ZÜRRİYETİNE MEŞRUT MEHMET BEY BİNİ KEMALETTİN VAKFI VKN:
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SEZAİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HÜDAİ SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 MERAL SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SALİH FİKRİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 MELAHAT SÖNMEZ ZİYA
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 ABUBEKİR VEHBİ TAŞKENT AL OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 METİN TAŞKENT ABUBEKİR VEHBİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SİNEM AKIN YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HANDE KURNAZ YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 TAHSİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HIFZI SARAÇOĞLU AHMET NÜZHET
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 PERUZE SARAÇOĞLU AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 ZEYNEP SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 NEDİM SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SUZİ SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 MEHMET KAYNAK CEVAT
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HÜSEYİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 GÜLLÜ SÖNMEZ BEKİR
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MUSTAFA ÇELİK CAFER
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 FATMA ÇELİK ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MELEK MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MEHMET ZİYA ÇELİK MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 NİZAMETTİN ÇELİK MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 MUHTEREM ÇELİK VAHDETTİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 BEHİCE ÇELİK FAHREDDİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 2 YILDIZ ÇELİK VAHDETTİN
Çemişgezek ARPADEREN 102 59 HAFİZE BAĞCI MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 102 59 AHMET BAĞCI İSMAİL DURSUN
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 KUMRU AYDIN HAYDAR
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 TURAN AYDIN HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 ALİ DURSUN AYDIN TURAN
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 İSMAİL AYDIN TURAN
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 SUZAN ZOHRAP TURAN
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 SULTAN AYDIN MARDIROS
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 HÜSEYİN AYDIN AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 102 58 SONGÜL OPUZ HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 102 55 ABDULLAH BAĞCI MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 102 47 HÜSEYİN KILINÇ AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 102 47 GÜLER KILINÇ HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 102 14 HAFİZE BAĞCI MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 102 14 AHMET BAĞCI İSMAİL DURSUN
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 HANİ KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 HASAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 TURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 DURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 ŞÜKRİYE KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 ALİ DURSUN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 AYFER KAHRAMAN YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 FATMA KILIÇ HASAN
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 HANİ KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 HASAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 TURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 DURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 ŞÜKRİYE KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 ALİ DURSUN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 AYFER KAHRAMAN YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 HANİ KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 ŞÜKRİYE ÜÇOK ÇELİK
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 HASAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 TURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 DURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 ŞÜKRİYE KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 ALİ DURSUN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 102 10 AYFER KAHRAMAN YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 MUSTAFA ÇELİK CAFER
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 FATMA ÇELİK ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 MELEK MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 MEHMET ZİYA ÇELİK MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 NİZAMETTİN ÇELİK MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 MUHTEREM ÇELİK VAHDETTİN
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 BEHİCE ÇELİK FAHREDDİN
Çemişgezek ARPADEREN 102 5 YILDIZ ÇELİK VAHDETTİN
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 HANİ KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 ŞÜKRİYE ÜÇOK ÇELİK
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 HASAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 TURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 DURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 ŞÜKRİYE KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 ALİ DURSUN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 101 5 AYFER KAHRAMAN YUSUF
Çemişgezek Cebe 130 10 KEMAL KARYEMEZ MUNZUR
Çemişgezek Cebe 130 11 İBRAHİM KILIÇ ÜZER
Çemişgezek Cebe 130 11 FATMA KILIÇ MEHMET
Çemişgezek Cebe 130 11 OĞUZ KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek Cebe 130 11 YAVUZ KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek Cebe 130 11 ONUR KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek Cebe 130 11 FATMA KILIÇ HAMDİ
Çemişgezek Cebe 130 11 BEDİR KILIÇ ÜZER
Çemişgezek Cebe 130 11 ÜZEYİR KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 ALİME KILIÇ HIDIR
Çemişgezek Cebe 130 11 BEDRİYE AKAR BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 SAİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 SANİYE KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 SAMİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 SEVGİ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 SIDDIK KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 SEVİNÇ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 130 11 YALÇIN KILIÇ SAİM
Çemişgezek Cebe 130 11 EMRE KILIÇ SAİM
Çemişgezek Cebe 128 7 İBRAHİM KILIÇ ÜZER
Çemişgezek Cebe 128 7 FATMA KILIÇ MEHMET
Çemişgezek Cebe 128 7 OĞUZ KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek Cebe 128 7 YAVUZ KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek Cebe 128 7 ONUR KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek Cebe 128 7 FATMA KILIÇ HAMDİ
Çemişgezek Cebe 128 7 BEDİR KILIÇ ÜZER
Çemişgezek Cebe 128 7 ÜZEYİR KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 ALİME KILIÇ HIDIR
Çemişgezek Cebe 128 7 BEDRİYE AKAR BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 SAİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 SANİYE KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 SAMİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 SEVGİ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 SIDDIK KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 SEVİNÇ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek Cebe 128 7 YALÇIN KILIÇ SAİM
Çemişgezek Cebe 128 7 EMRE KILIÇ SAİM
Çemişgezek Cebe 128 13 EMRE KILIÇ ŞİNASİ
Çemişgezek Cebe 128 13 METİN KILIÇ DURSUN MEHMET
Çemişgezek Cebe 128 13 DURSUN MEHMET KILIÇ SÜLEYMAN
Çemişgezek Cebe 128 13 METİN KILIÇ DURSUN MEHMET
Çemişgezek Cebe 128 13 EMRE KILIÇ ŞİNASİ
Çemişgezek Cebe 129 2 KEMAL KARYEMEZ MUNZUR
Çemişgezek Cebe 126 18 EMRE KILIÇ ŞİNASİ
Çemişgezek Cebe 126 18 METİN KILIÇ DURSUN MEHMET
Çemişgezek Cebe 126 18 DURSUN MEHMET KILIÇ SÜLEYMAN
Çemişgezek Cebe 126 18 METİN KILIÇ DURSUN MEHMET
Çemişgezek Cebe 126 18 EMRE KILIÇ ŞİNASİ
Çemişgezek ARPADEREN 102 65 SULTAN AKDEMİR HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 KEMAL ŞENEL MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 FATMA EKİCİ KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 HÜSAMEDDİN ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 METİN ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 SAADET ÇAKICI KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 ALAATTİN ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 SADET ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 HÜRMET ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 YUNUS KÖSE CELAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 166 YAVUZ KÖSE CELAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 163 SANİYE EKİCİ NEŞET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 162 SEADET İŞAT MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 162 SAFİ ÇELİK MEVLÜT
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 162 EDALET BALCI MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 162 GÜLAY ÇAYDERE HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 43 MÜNEVVER DEMİR MEHMET ŞÜKRÜ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 43 HATİCE DEMİR EFRAYİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 43 ZELİHA DEMİR MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 43 HÜSEYİN DEMİR HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 41 MÜNEVVER DEMİR MEHMET ŞÜKRÜ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 41 HATİCE DEMİR EFRAYİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 41 ZELİHA DEMİR MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 115 41 HÜSEYİN DEMİR HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 138 MÜNEVVER DEMİR MEHMET ŞÜKRÜ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 138 HATİCE DEMİR EFRAYİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 137 MÜRÜVVET GÜRÇEŞEN ŞÜKRÜ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 137 İZZET KILIÇ ALİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 137 MUHARREM PARLAK İSMAİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 135 MEHMET KILIÇ ALİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 135 İLYAS KILIÇ MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 135 HALİM KILIÇ MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 134 AZİZ KILIÇ ALİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 134 MÜLAYİM KILIÇ AZİZ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 134 HAKKI KILIÇ AZİZ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 134 ALATTİN KILIÇ AZİZ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 130 SEVİM KILIÇ MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 130 AYDIN KILIÇ ALİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 127 MÜNEVVER DEMİR MEHMET ŞÜKRÜ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 127 HATİCE DEMİR EFRAYİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 127 ZELİHA DEMİR MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 127 HÜSEYİN DEMİR HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 85 İBRAHİM ÇAKMAK AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 85 HATİCE ÇAKMAK HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 85 ZEHNİ ÇAKMAK İBRAHİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 81 MUSTAFA ÖZCAN AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 81 ELİF ÖZCAN ŞEVKİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 81 AHMET ÖZCAN ZÜLFİKAR
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 77 MEHMET FAHRETTİN GÜNDÜZ MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 77 ÜLVİYE GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 77 MUSTAFA YILMAZ GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 78 ZEYNEP ÖZCAN MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 78 NAZIM ÖZCAN HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 78 NURTAN ÖZCAN MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 78 NURAN ÖZCAN NAZIM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 78 SEVİNÇ ÖZCAN DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 78 CEMİL ÖZCAN HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 70 NAZİFE AKIN NURİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 70 MEHMET NUSRETTİN AKIN MEHMET MEMİŞ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 70 NİHAL ÇULHA KEMALETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 70 RUHAN AKIN KEMALETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 69 SANİYE EKİCİ NEŞET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 69 HASAN SÜRÜCÜ SÜLEYMAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 69 ESMA SÜRÜCÜ SALİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 69 VAHAP SÜRÜCÜ HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 68 MERAL SÜRÜCÜ PEHLİVAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 114 68 DİLEK SÜRÜCÜ PEHLİVAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 15 NAZİFE AKIN NURİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 15 MEHMET NUSRETTİN AKIN MEHMET MEMİŞ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 15 NİHAL ÇULHA KEMALETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 15 RUHAN AKIN KEMALETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 VAHİT OSMAN GÜNDÜZ AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 EMİNE GÜNDÜZ MEHMET ADİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 AYLA GÜNDÜZ NUREDDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 HANDAN SERPİL GÜNDÜZ ALGANASS NUREDDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 MEHMET FAHRETTİN GÜNDÜZ MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 ÜLVİYE GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 MUSTAFA YILMAZ GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 MÜNÜBE GÜNDÜZ HASAN ŞERAFEDDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 MEHMET ÖZCAN HASİB
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 14 ŞÜKÜFE ÖZCAN AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 13 MEHMET ÇELİK HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 11 İBRAHİM ATEŞ ABDULHAMİT
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 11 MUSTAFA ATEŞ İBRAHİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 10 DİLAVER CAFEROĞLU İSMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 FATMA GÜNDÜZ AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 DURSUN GÜNDÜZ MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 HÜSEYİN EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 SÜNDÜS EKİCİ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 MUHİBE GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 AHMET GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 AYŞE GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 DURİYE GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 FAZLİ EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 NAZİR EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 HİTAMİ EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 AHMET SALİH EKİCİ FAZLİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 5 EBRU EKİCİ FAZLİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 VAHİT OSMAN GÜNDÜZ AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 EMİNE GÜNDÜZ MEHMET ADİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 AYLA GÜNDÜZ NUREDDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 HANDAN SERPİL GÜNDÜZ ALGANASS NUREDDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 MEHMET FAHRETTİN GÜNDÜZ MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 ÜLVİYE GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 MUSTAFA YILMAZ GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 MÜNÜBE GÜNDÜZ HASAN ŞERAFEDDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 MEHMET ÖZCAN HASİB
Çemişgezek YÜNBÜKEN 121 3 ŞÜKÜFE ÖZCAN AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 4 SANİYE EKİCİ NEŞET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 4 HASAN SÜRÜCÜ SÜLEYMAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 4 ESMA SÜRÜCÜ SALİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 4 VAHAP SÜRÜCÜ HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 MEHMET BAHADDİN AYDIN HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 FATMA AYDIN HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 VAHDETTİN ÖZDEMİR MUHYETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 SITKİYE ÖZDEMİR MEHMET BAHADDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 EYYUP ÇENE BEŞİR
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 HASAN YILMAZ NURETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 SITTIKA AYDIN MEHMET BAHADDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 SIDIKA YILMAZ MEHMET BAHADDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 MELİHA ERTUĞ MEHMET BAHADDİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 NERİMAN İŞAT VAHDETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 BELMA İŞAT VAHDETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 MUAMMER ÖZDEMİR VAHDETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 İLTER ÇENE HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 NERMİN ÖZDEMİR VAHDETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 NURETTİN İLHAN YILMAZ HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 16 BAHATTİN YILMAZ HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 28 ELİF ÖZCAN YUSUF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 28 KAZİM ÖZCAN HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 28 MÜJGAN GÜLER KAZİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 28 SEVİM ÖZCAN KAZİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 27 OKAY YILDIZ MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 HATİCE GÜNDÜZ HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 MUSTAFA GÜNDÜZ HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 MEHMET FAHRETTİN GÜNDÜZ MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 ZÜLFİYE GÜNDÜZ MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 HASAN REMZİ GÜNDÜZ MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 ÜLVİYE GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 MUSTAFA YILMAZ GÜNDÜZ MEHMET FAHRETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 19 TUNCER GÜNDÜZ HASAN REMZİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 21 BEKİR YILDIRIM ALİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 21 FATMA YILDIRIM MAHMUT
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 21 LATİF YILDIRIM BEKİR
Çemişgezek YÜNBÜKEN 124 21 SEBAHATTİN YILDIRIM İHSAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 111 41 GIYASETTİN DEMİR RECEP
Çemişgezek YÜNBÜKEN 111 41 ERKAN DEMİR GIYASETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 111 41 ÖZLEN DEMİR GIYASETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 111 41 GÜLBACI DEMİR ARİF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 111 42 OKAY YILDIZ MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 İBRAHİM - BEKİR
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 EMİNE SABANCI OSMAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 ŞEVKİ SABANCI MAHMUT
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 İFAKAT DEMİR ŞEVKİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 MUSTAFA ÖZCAN AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 ELİF ÖZCAN ŞEVKİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 NECİP SABANCI ŞEVKİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 AHMET ÖZCAN ZÜLFİKAR
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 İFAKAT DEMİR ŞEVKİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 MUSTAFA ÖZCAN AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 ELİF ÖZCAN ŞEVKİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 54 AHMET ÖZCAN ZÜLFİKAR
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 FATMA GÜNDÜZ AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 DURSUN GÜNDÜZ MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 HÜSEYİN EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 SÜNDÜS EKİCİ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 MUHİBE GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 AHMET GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 AYŞE GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 DURİYE GÜNDÜZ DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 FAZLİ EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 NAZİR EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 HİTAMİ EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 AHMET SALİH EKİCİ FAZLİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 56 EBRU EKİCİ FAZLİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 59 NAZİFE AKIN NURİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 59 MEHMET NUSRETTİN AKIN MEHMET MEMİŞ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 59 NİHAL ÇULHA KEMALETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 59 RUHAN AKIN KEMALETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 60 HASAN SÜRÜCÜ SÜLEYMAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 60 ESMA SÜRÜCÜ SALİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 60 VAHAP SÜRÜCÜ HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 LATİFE YILMAZ İBRAHİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 ARİF YILMAZ HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 HALİL YILMAZ ARİF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 GÜLBACI DEMİR ARİF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 HÜSAMETTİN YILMAZ ARİF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 SELAHATTİN YILMAZ ARİF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 SULHATTİN YILMAZ ARİF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 EROL YILMAZ HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 SULTAN YILMAZ HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 70 LEYLA AYDIN HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 SELAHATTİN ÇELİK HACI SELİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 DİLBER AĞAKAN İRFAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 NAZMİ ŞENEL İRFAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 SADİYE ÖZCAN İHSAN DURAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 SELMA ÖZCAN İHSAN DURAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 NEDİM ŞENEL VEYSEL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 GÜZİDE ŞENEL SAADETTİN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 SANİYE ŞENEL MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 AHMET VEYSEL ŞENEL CELAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 CEMİL ŞENEL CELAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 NURİYE ŞENEL MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 HACİ ŞENEL VEYSEL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 KAMİLE ŞENEL ŞEMSİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 FATMA EKİCİ KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 HÜSAMEDDİN ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 METİN ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 SAADET ÇAKICI KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 ALAATTİN ŞENEL KEMAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 AYŞE ŞENEL HACİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 YUNUS KÖSE CELAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 TÜLAY ŞENEL HACİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 YAVUZ KÖSE CELAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 71 AHMET SEDAT ŞENEL FARUK
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 72 HACİ ŞENEL VEYSEL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 72 KAMİLE ŞENEL ŞEMSİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 72 AYŞE ŞENEL HACİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 72 TÜLAY ŞENEL HACİ
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 72 AHMET SEDAT ŞENEL FARUK
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 68 İBRAHİM ATEŞ ABDULHAMİT
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 68 MUSTAFA ATEŞ İBRAHİM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 110 2 GÜLBACI DEMİR ARİF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 8 RAİFE ÖZCAN HALİL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 8 BURHANETTİN ÖZCAN AHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 3 ZEYNEP POLATKAN MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 3 YAVUZ POLATKAN BİLAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 3 YALÇIN POLATKAN BİLAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 3 ZÜLFİYE BAL BİLAL
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 2 SÜREYYA KAYA MUSTAFA
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 2 İZZET KAYA YUSUF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 2 YUSUF KAYA İZZET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 2 NURZAT KAYA YUSUF
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 1 ZEYNEP ÖZCAN MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 1 NAZIM ÖZCAN HASAN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 1 NURTAN ÖZCAN MEHMET
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 1 NURAN ÖZCAN NAZIM
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 1 SEVİNÇ ÖZCAN DURSUN
Çemişgezek YÜNBÜKEN 107 1 CEMİL ÖZCAN HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 119 3 EYUP ÖZCAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 50 ALİ HÜKMÜ BAYRAKTAR İSMAİL
Çemişgezek ERKALKAN 132 50 TEVHİDE BAYRAKTAR MUSTAFA
Çemişgezek ERKALKAN 132 50 SERPİL DEMİRHAN ERTUĞRUL
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 FAHRİYE ÇOLAK ERGÜN
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 ŞERİF EKİCİ YUSUF
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 GÜLHANIM TAŞGIN ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 GÜLFEHİM EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 BAHADDİN EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 ELİF EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 SEMİH TAŞGIN ABDULLAH
Çemişgezek ERKALKAN 134 3 SERPİL YAVUZ HASAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 47 MEHMET SAİT DOĞAN DAVUT CEMİL
Çemişgezek ERKALKAN 132 47 SADİYE DOĞAN ABDULLAH
Çemişgezek ERKALKAN 132 47 İSMAİL NİHAT DOĞAN MEHMET SAİT
Çemişgezek ERKALKAN 132 47 HANIM DOĞAN MAHMUT ŞEFİK
Çemişgezek ERKALKAN 132 47 ESMA DOĞAN MEHMET SAİT
Çemişgezek ERKALKAN 132 47 CENGİZ DOĞAN İSMAİL NİHAT
Çemişgezek ERKALKAN 132 47 CEMİL DOĞAN İHSAN
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 FAHRİYE ÇOLAK ERGÜN
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 ŞERİF EKİCİ YUSUF
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 GÜLHANIM TAŞGIN ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 GÜLFEHİM EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 BAHADDİN EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 ELİF EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 SEMİH TAŞGIN ABDULLAH
Çemişgezek ERKALKAN 133 3 SERPİL YAVUZ HASAN
Çemişgezek ERKALKAN 133 2 HÜSEYİN SEFİL MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 133 2 FİKRİYE SEFİL ALİ RIZA
Çemişgezek ERKALKAN 133 2 ALİ RİZA BAYRAKTAR HALİL
Çemişgezek ERKALKAN 133 2 FATMA BAYRAKTAR YAKUP
Çemişgezek ERKALKAN 133 2 ALİ RIZA BAYRAKTAR ALİ RİZA
Çemişgezek ERKALKAN 132 41 İFAKAT BAYKUL AVNİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 41 ZEKİYE AVNİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 41 HAKKI ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 41 FERİDE YÜKSEL HAKKI
Çemişgezek ERKALKAN 132 41 EYUP ÇAKICI HAKKI
Çemişgezek ERKALKAN 132 41 ŞABAN ÇAKICI HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 399 2 ZEHNİYE ÇAKICI TELLİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 399 2 HALİL ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 399 2 SADİYE ÇAKICI HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 399 2 ÖMER ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FAHRİ YALÇINKAYA İSMET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NEZAKET YALÇINKAYA HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 KEMAL YALÇINKAYA FAHRİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NASİBE YALÇINKAYA FAHRİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HAKAN YALÇINKAYA KEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FATMA KILIÇ HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDİR KILIÇ ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ÜZEYİR KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ALİME KILIÇ HIDIR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDRİYE AKAR BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SAİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SANİYE KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SAMİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SEVGİ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SIDDIK KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SEVİNÇ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 YALÇIN KILIÇ SAİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 EMRE KILIÇ SAİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NURETTİN YALÇINKAYA TEVFİK
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 EMİNE KILIÇ SALİH ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ÜZER KILIÇ İBRAHİM ZEKİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 TEMUR DEMİREL ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ŞERİFE KILIÇ İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FATMA KILIÇ HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FERİDE YALÇINKAYA ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDİR KILIÇ ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDRİYE KILIÇ ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ALİ DEMİREL TEMUR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BAHADDİN KILIÇ ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 İBRAHİM KILIÇ ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NERİMAN YALÇINKAYA NURETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 RAMAZAN KILIÇ ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SÜNDÜS KILIÇ MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SALİHA KAYA NURETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NEZİHA GİRAY NURETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ÜZEYİR KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ALİME KILIÇ HIDIR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FATMA KILIÇ MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 KAMİL YALÇINKAYA NURETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HACER EREN ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDRİYE AKAR BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 KENAN YALÇINKAYA NURETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SAİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SANİYE KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SAMİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SEVGİ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SIDDIK KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SEVİNÇ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HAMİDE DEMİREL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 OĞUZ KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 YAVUZ KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BÜLENT KILIÇ RAMAZAN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 EMİNE ASLI UZUNOĞLU RAMAZAN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 YALÇIN KILIÇ SAİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ONUR KILIÇ İBRAHİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 EMRE KILIÇ SAİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ŞEMSEDDİN ÇETİNTAŞ MEHMET ŞEVKET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MÜNEVVER ÇETİNTAŞ HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ŞEVKET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 AHMET CEVDET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MEHMET NECDET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HASAN FİKRET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MEHMET CAN ÇETİNTAŞ ŞEVKET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MÜNEVVER ŞEYMA TOSİK ŞEVKET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MAHMUT CEMAL İŞAT SALİH ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MELEK İŞAT İBRAHİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 İBRAHİM İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 RAŞİDE İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HADİCE İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 YUSUF TAŞÇI MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 İSMAİL TAŞÇI MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NAHİDE GÜR MEHMET ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 OSMAN NURİ GÜR HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SANİYE UÇAR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FAHRİYE GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HÜSEYİN METE GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ÇETİN GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HACİ SELİM GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FATMA GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FATMA GÜR SALİH ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HAMDİ GÜR ABDULLAH
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FAHRİ YALÇINKAYA İSMET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NEZAKET YALÇINKAYA HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FATMA KILIÇ HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HÜSEYİN GÜR HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NAHİDE GÜR MEHMET ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDİR KILIÇ ÜZER
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 OSMAN NURİ GÜR HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ŞEMSEDDİN ÇETİNTAŞ MEHMET ŞEVKET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MÜNEVVER ÇETİNTAŞ HAMDİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 KEMAL YALÇINKAYA FAHRİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 NASİBE YALÇINKAYA FAHRİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ÜZEYİR KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ALİME KILIÇ HIDIR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SANİYE UÇAR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FAHRİYE GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDRİYE AKAR BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SAİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HÜSEYİN METE GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SANİYE KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ŞEVKET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ÇETİN GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SAMİM KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 AHMET CEVDET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SEVGİ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MEHMET NECDET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HACİ SELİM GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SIDDIK KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SEVİNÇ KILIÇ BEDİR
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FATMA GÜR OSMAN NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HASAN FİKRET ÇETİNTAŞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HAKAN YALÇINKAYA KEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 YALÇIN KILIÇ SAİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 EMRE KILIÇ SAİM
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MEHMET CAN ÇETİNTAŞ ŞEVKET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MÜNEVVER ŞEYMA TOSİK ŞEVKET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MUSTAFA YALÇINKAYA ARİF
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 FEHİME YALÇINKAYA SALİH ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 BEDRİ YILMAZ MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ARİF BEDRİ YALÇINKAYA MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MUSTAFA KEMAL KURT ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 ZEYNEP YALÇINKAYA MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 HIFZI YALÇINKAYA MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 MEHMET CÜNEYT YALÇINKAYA ARİF BEDRİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 14 SÜLEYMAN ÇELİK İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 400 6 ALİ HÜKMÜ BAYRAKTAR İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 400 6 TEVHİDE BAYRAKTAR MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 400 6 SERPİL DEMİRHAN ERTUĞRUL
Çemişgezek GEDİKLER 400 5 AVNİ BAYRAKTAR İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 400 5 NEZAKET BAYRAKTAR ABDULLAH
Çemişgezek GEDİKLER 400 5 HAKKI ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 400 5 FERİDE YÜKSEL HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 400 5 EYUP ÇAKICI HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 400 5 ŞABAN ÇAKICI HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 FAHRİYE ÇOLAK ERGÜN
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 ŞERİF EKİCİ YUSUF
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 GÜLHANIM TAŞGIN ŞERİF
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 GÜLFEHİM EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 BAHADDİN EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 ELİF EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 SEMİH TAŞGIN ABDULLAH
Çemişgezek GEDİKLER 410 62 SERPİL YAVUZ HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 410 7 HÜSEYİN SEFİL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 410 7 FİKRİYE SEFİL ALİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 410 26 ELİF BOZKURT AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 410 26 MEHMET ALİ BAYRAKTAR AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 410 26 AHMET SABRİ BAYRAKTAR İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 410 26 ELİF BOZKURT AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 410 26 MEHMET ALİ BAYRAKTAR AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 401 21 ELİF BOZKURT AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 401 21 MEHMET ALİ BAYRAKTAR AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 401 21 AHMET SABRİ BAYRAKTAR İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 401 21 ELİF BOZKURT AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 401 21 MEHMET ALİ BAYRAKTAR AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 401 22 AHMET SABRİ BAYRAKTAR İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 401 22 ELİF BOZKURT AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 401 22 MEHMET ALİ BAYRAKTAR AHMET SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 403 3 ELİF YILMAZ MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 403 3 MUSTAFA YILMAZ SÜLEYMAN
Çemişgezek GEDİKLER 403 3 MEHRİYE YILDIRIM MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 403 3 FAHREDDİN YILMAZ MUSTAFA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 106 2 MUSTAFA DEMİR EYYUP
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 106 2 MEZBURE ÇELİK EYYUP
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 106 2 SEMRE ÇELİK KEMAL
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 8 GÜLLÜ ARPACIOĞLU OSMAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 8 YUSUF KENAN ARPACIOĞLU MUSTAFA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 8 LUTFİYE ARPACIOĞLU İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 8 MÜRŞİDE ARPACIOĞLU RİZA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 8 AYSER YILDIRIM YUSUF KENAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 8 HÜSEYİN ARPACIOĞLU YUSUF KENAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 8 NEVRİYE ÖZGÖREN İSHAK
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 8 MEHMET HANİFİ ÖZGÖREN AHMET
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 8 SULTAN ERGÜR MEHMET HANİFİ
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 8 KUDRET ÖZGÖREN MEHMET HANİFİ
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 8 ZİYA ERGÜR FAHRİ
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 ASUMAN TEKİN ORHAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 HASAN GÜLEÇ HASAN HAMDİ
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 MEHMET ÖZÇELİK SAİT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 HACİHANIM GÜLEÇ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 HACİHANIM ÖZÇELİK HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 SÜREYYA GÜLEÇ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 SEVİM ÖZÇELİK MEHMET
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 105 6 ŞAHİN GÜLEÇ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 13 HÜSEYİN ARPACIOĞLU ŞEMSETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 13 MUNİSE ARPACIOĞLU ŞEMSETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 13 FURKAN ARPACIOĞLU HACİ HÜSEYİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 LEYLA AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 NEVZAT AYDIN NİZAMETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 LEYLA AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 TEKİN AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 NİZAMETTİN AYDIN KAMİL
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 ALİME AYDIN MUSTAFA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 NAMİZET AYDIN NİZAMETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 NEVZAT AYDIN NİZAMETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 LEYLA AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 TEKİN AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 11 GÜLBACİ AYDIN NİZAMEDDİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 10 AYŞE ÖZGÖREN DURSUN MEHMET
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 10 NURCAN ÖZGÖREN AHMET
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 10 NAZIR ÖZGÖREN AHMET
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 10 HÜSNİYE ÖZGÖREN MEVLÜT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 10 AHMET ÖZGÖREN NAZIR
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 10 NURCAN ÖZGÖREN AHMET
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 12 HÜSEYİN ARPACIOĞLU ŞEMSETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 12 MUNİSE ARPACIOĞLU ŞEMSETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 115 12 FURKAN ARPACIOĞLU HACİ HÜSEYİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 2 GÜLLÜ ARPACIOĞLU OSMAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 2 YUSUF KENAN ARPACIOĞLU MUSTAFA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 2 LUTFİYE ARPACIOĞLU İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 2 MÜRŞİDE ARPACIOĞLU RİZA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 2 AYSER YILDIRIM YUSUF KENAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 2 HÜSEYİN ARPACIOĞLU YUSUF KENAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 4 REMZİYE ÇOBAN DURSUN KAZİM
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 4 NEVZAT AYDIN NİZAMETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 4 LEYLA AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 4 TEKİN AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 4 MÜRÜVET YILDIRIM TELLİ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 5 GÜLLÜ ARPACIOĞLU OSMAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 5 LUTFİYE ARPACIOĞLU İSMAİL
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 5 YUSUF KENAN ARPACIOĞLU MUSTAFA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 5 MÜRŞİDE ARPACIOĞLU RİZA
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 5 AYSER YILDIRIM YUSUF KENAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 116 5 HÜSEYİN ARPACIOĞLU YUSUF KENAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 118 46 REMZİYE ÇOBAN DURSUN KAZİM
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 118 46 NEVZAT AYDIN NİZAMETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 118 46 LEYLA AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 118 46 TEKİN AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 118 46 MÜRÜVET YILDIRIM TELLİ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 118 44 SABRİYE YILDIZ ALAETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 117 1 HÜSEYİN ARPACIOĞLU ŞEMSETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 117 1 MUNİSE ARPACIOĞLU ŞEMSETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 117 1 FURKAN ARPACIOĞLU HACİ HÜSEYİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 11 MUSTAFA DEMİR EYYUP
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 11 MEZBURE ÇELİK EYYUP
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 11 SEMRE ÇELİK KEMAL
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 10 REMZİYE ÇOBAN DURSUN KAZİM
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 10 NEVZAT AYDIN NİZAMETTİN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 10 LEYLA AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 10 TEKİN AYDIN NEVZAT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 124 10 MÜRÜVET YILDIRIM TELLİ HASAN
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 4 MEHMET RAŞİT TURUNÇ SERKİS
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 4 HASAN BASRİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 4 MEHMET TURUNÇ MEHMET RAŞİT
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 3 MEHMET RAŞİT TURUNÇ SERKİS
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 3 HASAN BASRİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek AŞAĞIDEMİRBÜK 102 3 MEHMET TURUNÇ MEHMET RAŞİT
Çemişgezek ERKALKAN 135 48 ALİ HÜKMÜ BAYRAKTAR İSMAİL
Çemişgezek ERKALKAN 135 48 TEVHİDE BAYRAKTAR MUSTAFA
Çemişgezek ERKALKAN 135 48 SERPİL DEMİRHAN ERTUĞRUL
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 TAHA UFUK GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 SAMET UĞUR GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 FEHMİ GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 SEVCİHAN KUŞSESİ MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 MEHMET HANİFİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 HATİCE GÖKYILDIRIM KASIM
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 SEVCİHAN KUŞSESİ MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 FEHMİ GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 SAMET UĞUR GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 TAHA UFUK GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 FEHMİ GÖKYILDIRIM SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 SÜLEYMAN IRMAK ALİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 HAMDİ IRMAK SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 VEYSEL IRMAK SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 ALİ IRMAK SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 MEHMET HANİFİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 HATİCE GÖKYILDIRIM KASIM
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 HAKAN IRMAK ALİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 TAİBE TUĞBA IRMAK ALİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 SEVCİHAN KUŞSESİ MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 FEHMİ GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 OKAN IRMAK ALİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 SAMET UĞUR GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 TAHA UFUK GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 YETERİYE GÖKYILDIRIM MUSTAFA
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 ZEYNEP GÖKYILDIRIM AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 HASAN BASRİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 77 MEHMET TURUNÇ MEHMET RAŞİT
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 ZEYNEP GÖKYILDIRIM AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 HASAN BASRİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 NUSREDDİN - HACİ ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 NURİYE CANBAZ MUSTAFA
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 MAHMUT ŞEFİK CANBAZ MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 AHMET ERTUĞ MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 NECMEDDİN - MAHMUT ŞEFİK
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 TACEDDİN BAĞATAY AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 İSMAİL NİHAT DOĞAN MEHMET SAİT
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 SABAHAT ERTUĞ NEVZAT
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 PERİHAN YAVUZ AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 AHMET RUHİ YAVUZ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 HANIM DOĞAN MAHMUT ŞEFİK
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 ŞEMSEDDİN ERTUĞ AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 NUREDDİN ERTUĞ AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 CENGİZ DOĞAN İSMAİL NİHAT
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 ARİF MESUT YAVUZ AHMET RUHİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 AKİF AYDIN YAVUZ AHMET RUHİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 NİLÜFER YAVUZ KAYA
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 AHMET OĞUZ ERTUĞ ŞEMSEDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 SELİM METİN YAVUZ AHMET RUHİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 CEMRE YAVUZ AKİF AYDIN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 ELİF YILDIRIMER AHMET ŞÜKRÜ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 AHMET TURAN YILDIRIMER MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 MEHMET SITKI YILDIRIMER AHMET TURAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 RUHİ YILDIRIMER AHMET TURAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 NURİYE YILDIRIMER AHMET TURAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 REBİİ YILDIRIMER AHMET TURAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 CANAN YILDIRIMER MUSA
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 AHMET YILDIRIMER AHMET TURAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 MENDERES YILDIRIMER REBİİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 ALİ BİÇİCİ KADİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 SALİH BİÇİCİ KADİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 FUAT İŞAT SÜLEYMAN MÜMTAZ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 MENŞURE İŞAT HAMDİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 EFRAİM ATAŞ MEHMET DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 FADİME ATAŞ FUAT
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 SÜLEYMAN İŞAT FUAT
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 MÜMTAZ İŞAT FUAT
Çemişgezek ERKALKAN 132 82 TÜLAY İŞAT KIYASETTİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 81 MAHMUT SELVİ MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 81 MÜLHİME SELVİ MEHMET HANİFİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 81 HASAN SELVİ MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 101 HİDAYET FERHAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 101 FERHAN TAŞHAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 101 AYTEN TAŞDAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 101 AYTEN TAŞDAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 ZİYA GÜRSEL YUMUŞAK MÜRSEL
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 BİLGE YUMUŞAK HASAN NACİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 HALİME YUMUŞAK HASAN NACİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 HURŞİT SAİM YUMUŞAK MEHMET DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 HURŞİT SAİM YUMUŞAK MEHMET DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 NİMET YUMUŞAK ÖMER TAHİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 ŞEFİKA YUMUŞAK HURŞİT SAİM
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 MÜRTEZA YUMUŞAK HURŞİT SAİM
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 MÜRSEL YUMUŞAK MEHMET DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 ZİYA GÜRSEL YUMUŞAK MÜRSEL
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 MÜRSEL YUMUŞAK MEHMET DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 132 104 ZİYA GÜRSEL YUMUŞAK MÜRSEL
Çemişgezek ERKALKAN 132 105 HİDAYET FERHAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 105 HİDAYET FERHAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 105 AYTEN TAŞDAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 105 AYTEN TAŞDAN AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 106 REFİKA TATAR İSMAİL
Çemişgezek ERKALKAN 132 108 ÖZAY KÖKER MUHARREM
Çemişgezek ERKALKAN 132 108 TÜMER ÇENE MUHİTTİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 108 EYYUP ÇENE BEŞİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 108 MÜFİZE AYHAN BEŞİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 11 FATMA BAYRAM ALİ NURİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 11 HACER BAYRAM HÜSAMEDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 11 ABDULLAH BAYRAM AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 11 EMİNE BAYRAM KİRKOR
Çemişgezek ERKALKAN 132 11 HACER BAYRAM HÜSAMEDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 11 SONER BAYRAM ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 132 11 CANAN BAYRAM ŞERİF
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 ELİF DEMEL ŞABAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 NUREDDİN DEMEL ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 ÜZEYİR DEMEL NUREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 ZAHİRE DEMEL HACI ALİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 KEMAL DEMEL NUREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 MEMNUNE YILMAZ NUREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 NERİMAN DEMEL FERİT
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 CEVDET KAYA HASAN
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 RAZİYE KAYA ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 NECATİ UÇAR AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 GÖNÜL UÇAR ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 NAİLE ÇOLAK ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 BEYHAN DEMEL ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 SERPİL GÖKYILDIRIM ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 SONUÇ YÜNCÜLER ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 NİLGÜN DEMEL KEMAL
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 SANİYE OKAY ÜZEYİR
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 MUHAMMED KAYA CEVDET
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 HANİFE SERT CEVDET
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 NİLAY DEMEL SEYİS KEMAL
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 ARİFE ÖZKAN CEVDET
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 HAKAN UÇAR NECATİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 AYŞE ARSLAN NECATİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 HANDAN UÇAR NECATİ
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 HANİFİ KAYA CEVDET
Çemişgezek ERKALKAN 132 10 FAHRİYE ÇOLAK ERGÜN
Çemişgezek ERKALKAN 132 9 MUZAFFERE ÇENE MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 132 9 AHMET LATİF ÇENE İSMAİL HAKKI
Çemişgezek ERKALKAN 129 1 ZİYA GÜRSEL YUMUŞAK MÜRSEL
Çemişgezek ERKALKAN 129 1 HURŞİT SAİM YUMUŞAK MEHMET DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 129 1 NİMET YUMUŞAK ÖMER TAHİR
Çemişgezek ERKALKAN 129 1 ŞEFİKA YUMUŞAK HURŞİT SAİM
Çemişgezek ERKALKAN 129 1 MÜRTEZA YUMUŞAK HURŞİT SAİM
Çemişgezek ERKALKAN 129 1 MÜRSEL YUMUŞAK MEHMET DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 129 1 ZİYA GÜRSEL YUMUŞAK MÜRSEL
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 ELİF TATLI MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 MEHMET ŞAKİR TATLI ALİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 ABDULKERİM KURT ŞEVKİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 SAFİYE KURT MEHMET ŞAKİR
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 AHMET EDİP TATLI MEHMET ŞAKİR
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 MİNE TATLI MEHMET ŞAKİR
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 GÜLŞAN TATLI MEHMET ŞAKİR
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 KEMALETTİN TATLI MEHMET ŞAKİR
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 SELAHATTİN TATLI MEHMET ŞAKİR
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 EDNAN KURT ABDULKERİM
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 ENVER KURT ABDULKERİM
Çemişgezek ERKALKAN 129 3 MUAMMER TATLI AHMET EDİP
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 FAHRİYE ABDULLAH
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 MEHMET DÖRTGÖZ ŞABAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 FEVZİYE DÖRTGÖZ ABDULLAH
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 SAİT YILMAZ HÜSEYİN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NEDİM DÖRTGÖZ MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 VEYSEL GÖZ DURSUN MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NURİ KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 FİDAN KILIÇ DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 GÜLLÜ KILIÇ KAMİL
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NİYAZİ KILIÇ NURİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 ZEYNEP KILIÇ NURİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 HACI KILIÇ NURİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 HATİCE KILIÇ SALİH
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 ŞEREF KILIÇ NİYAZİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 EŞREF KILIÇ NİYAZİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 ABDURRAHMAN KILIÇ NİYAZİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 BİRSEN GÜLCE HACI
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 GÜLSEN YILMAZ NİYAZİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NURSEN KILIÇ NİYAZİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NURTEN AYDIN HACİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 AYTEN TANRISEVER HACI
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 AYHAN KILIÇ ŞEREF
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 GÜLTEN ÇAVDAROĞLU HACI
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 GÜLSÜM YILMAZ HACI
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 AYSUN KILIÇ DEMİRBİLEK ŞEREF
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 ERSEN GÖMLEKSİZ HACI
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 SONGÜL KILIÇ HACI
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 FATMA EKİCİ DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 SÜLEYMAN EKİCİ AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 HÜSEYİN EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NEZAKET EKİCİ HALİL
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 HASAN HAYRİ EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 AHMET EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 SÜNDÜS EKİCİ DURSUN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 PENBE EKİCİ ABDULLAH
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 KASIM EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 CEMİL EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 KAMİL EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 MÜFİDE EKİCİ MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 EKREM EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 LATİF EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 SABRİ EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 FİKRİ EKİCİ SÜLEYMAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NEZİHE EKİCİ MUSTAFA
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 CEVRİYE EKİCİ HASAN HAYRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 CAHİDE EKİCİ MEHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 FAZLİ EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 BURHAN EKİCİ HASAN HAYRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 MAHİRE YILDIRIM AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 TURHAN EKİCİ HASAN HAYRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NAZİR EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 HAFİZE EKİCİ ŞÜKRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 MUSTAFA EKİCİ KASIM
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 ASLİHAN EKİCİ AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 AYHAN EKİCİ HASAN HAYRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 RUHAN EKİCİ KASIM
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 HİTAMİ EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 MEHMET HANİFİ EKİCİ AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 GÜLTAZE EKİCİ FİKRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 ATİLLA EKİCİ AHMET
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 AHMET SALİH EKİCİ FAZLİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 ÖZGÜL ÜNLÜ FİKRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 EBRU EKİCİ FAZLİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 NEZİH EKİCİ FİKRİ
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 FIRATHAN EKİCİ TURHAN
Çemişgezek ERKALKAN 129 2 MURATHAN EKİCİ TURHAN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 İMAM BİLDİK KADİR
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 FATMA BİLDİK ŞÜKRÜ
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 ŞÜKRÜ YILMAZ İBRAHİM
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 FATMA YILMAZ HALİL
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 MEVLÜT YAVUZ BEDRİ
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 MEDİHA YILMAZ ŞÜKRÜ
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 SAFİYE YARDAŞ HAYRETTİN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 İBRAHİM ŞÜKRÜ YILMAZ HAYREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 SERDAL YAVUZ MEVLÜT
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 DURAN YILMAZ HAYREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 ŞÜKRÜ YILMAZ HAYREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 MEVLÜT YAVUZ BEDRİ
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 HÜSNÜ YILMAZ MUSTAFA
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 SERDAL YAVUZ MEVLÜT
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 ÖMER FARUK AKAR RECEP
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 SAFİYE YARDAŞ HAYRETTİN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 İBRAHİM ŞÜKRÜ YILMAZ HAYREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 DURAN YILMAZ HAYREDDİN
Çemişgezek ERKALKAN 128 11 ŞÜKRÜ YILMAZ HAYREDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 ALİYE KUŞCU MUSTAFA ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 SEYFETTİN KUŞCU HASAN TAHSİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 ŞİNASİ KUŞCU SEYFETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 İSMAİL KUŞCU SEYFETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 AYDIN KUŞÇU SEYFETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 AYHAN KUŞCU HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 EKREM AKDENİZ MUSTAFA ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 TÜRKAN AKDENİZ BURHANEDDİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 GÜLSEN YÜCEL EKREM
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 DÜNDAR AKDENİZ EKREM
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 ERDOĞAN AKDENİZ NEVRES
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 SITKİYE AKDENİZ MUSTAFA ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 EYYÜP YILMAZ MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 412 1 NAZİFE YILMAZ MUSTAFA ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 BURHAN - EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 ŞEFİKA AKDENİZ HAMZA
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 MEHMET EMİN AKDENİZ BURHAN
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 MEHMET EMİN AKDENİZ BURHAN
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 MÜRÜVVET AKDENİZ ABDULLAH
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 LEBİB AKDENİZ MEHMET EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 MÜJGAN ULUPINAR MEHMET EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 HABİP AKDENİZ MEHMET EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 412 7 GÜLER ULUPINAR ERDOĞAN
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 ÖMER LÜTFÜ GÜLER VEYSİ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 RUKİYE GÜLER ÖMER LÜTFÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 AYŞE GÜLER ÖMER LÜTFÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 MEHMET ŞADİ GÜLER ÖMER LÜTFÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 CANAN GÜLER ÖMER LÜTFÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 ŞADİYE AKSU ÖMER LÜTFÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 CANAN SAYIN ÖMER LÜTFÜ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 RAZİYE BİNGÖL MUHLİS
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 SAMİM BİNGÖL TAHİR
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 SAMİT SAYIN ABDULAZİZ
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 MENŞURE SAYIN SAMİT
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 HÜSAM HALİS GÜVEN MUHLİS
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 SİYASET GÜVEN HÜSAM HALİS
Çemişgezek GEDİKLER 412 8 NUHİ SIZAN RASİM
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 TAHA UFUK GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 SAMET UĞUR GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 FEHMİ GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 SEVCİHAN KUŞSESİ MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 MEHMET HANİFİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 HATİCE GÖKYILDIRIM KASIM
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 SEVCİHAN KUŞSESİ MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 FEHMİ GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 SAMET UĞUR GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 TAHA UFUK GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 FEHMİ GÖKYILDIRIM SÜLEYMAN
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 SÜLEYMAN IRMAK ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 HAMDİ IRMAK SÜLEYMAN
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 VEYSEL IRMAK SÜLEYMAN
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 ALİ IRMAK SÜLEYMAN
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 MEHMET HANİFİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 HATİCE GÖKYILDIRIM KASIM
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 HAKAN IRMAK ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 TAİBE TUĞBA IRMAK ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 SEVCİHAN KUŞSESİ MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 FEHMİ GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 OKAN IRMAK ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 SAMET UĞUR GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 TAHA UFUK GÖKYILDIRIM MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 YETERİYE GÖKYILDIRIM MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 ZEYNEP GÖKYILDIRIM AHMET
Çemişgezek GEDİKLER 349 28 HASAN BASRİ GÖKYILDIRIM FEHMİ
Çemişgezek GEDİKLER 349 27 NAZMİ SÖZÜER HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 349 19 HALİM HALUK TUNCELLİ İSMAİL KEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 349 19 FATMA CAVİDAN TUNCELLİ ALİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 425 2 HÜSAM HALİS GÜVEN MUHLİS
Çemişgezek GEDİKLER 425 2 SİYASET GÜVEN HÜSAM HALİS
Çemişgezek GEDİKLER 424 16 ZÖHRE TAHİR
Çemişgezek GEDİKLER 424 16 HÜSEYİN SABRİ KAYA ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 424 16 FAHRİYE KAYA MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 424 16 BAHRİ BALCI AHMET
Çemişgezek GEDİKLER 424 16 CİHAT KAYA HÜSEYİN SABRİ
Çemişgezek GEDİKLER 424 16 TAHİR TANER KAYA NEVZAT
Çemişgezek GEDİKLER 424 16 ÖZNUR KAYA NEVZAT
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HAKKI COŞGUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HAVVA COŞGUN SÜLEYMAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 TANAY COŞGUN GÜREL HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 TAMER YILMAZ COŞGUN HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 FAHRİ YILMAZ İZZET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ÜZEYİR BALCI MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ADVİYE BALCI OSMAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 MEHMET COŞGUN OSMAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 MERDAN TAŞAN MAKSUT
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 DİLBER COŞKUN İBRAHİM HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HÜSEYİN TAŞAN MERDAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 RAFAKATTİN TAŞAN MERDAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 SEBAHET TAŞAN OSMAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ÖMER NAİM TAŞAN MERDAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 OSMAN COŞKUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 DURSUN COŞGUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 NEJDET COŞGUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 AHMET TAŞAN HÜSEYİN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 MEHMET TAŞAN HÜSEYİN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HAKKI COŞGUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ŞENGÜL COŞGUN HİLMİ
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HELİME EKİCİ HÜSEYİN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HAVVA COŞGUN SÜLEYMAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ERDİNÇ COŞGUN NEJDET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ERAY COŞGUN NEJDET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 TANAY COŞGUN GÜREL HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 İPEK TAŞAN REED HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 TAMER YILMAZ COŞGUN HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HÜSEYİN SELİM EKİCİ ADNAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 DURSUN COŞGUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 OSMAN COŞKUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 FİKRET AKDAĞ İSMAİL HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 İBRAHİM SIRRI ÖNAL MEHMET TEVFİK
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ŞAZİYE ÖNAL OSMAN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 VEDAT GÜNER HÜSEYİN HÜSNÜ
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ÖZGEN ÖNAL İBRAHİM SIRRI
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 SEDAT GÜNER VEDAT
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 FUNDA BOZKURT ÖZGEN
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ERDİ AHMET BOZKURT MURAT
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 HÜLYA BOZKURT MURAT
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 NEJDET COŞGUN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ŞENGÜL COŞGUN HİLMİ
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ERDİNÇ COŞGUN NEJDET
Çemişgezek GEDİKLER 420 4 ERAY COŞGUN NEJDET
Çemişgezek GEDİKLER 418 4 GÜZİDE AKBAĞ İBRAHİM
Çemişgezek GEDİKLER 418 4 HÜKMÜ AKBAĞ HIDIR
Çemişgezek GEDİKLER 418 4 NAZMİ SÖZÜER HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 418 4 HACI AKBAĞ HÜKMÜ
Çemişgezek GEDİKLER 418 4 NURSEMA AKBAĞ İBRAHİM TURGUT
Çemişgezek GEDİKLER 418 7 RECEP AVCI MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 418 7 YASEMİN KÖKSAL RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 418 7 PERUZE AVCI RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 375 1 GÜLER ULUPINAR ERDOĞAN
Çemişgezek GEDİKLER 375 1 BEDRİYE ULUPINAR İSHAK
Çemişgezek GEDİKLER 375 1 KAZIM ULUPINAR ELAETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 375 1 ZELHA KARADAŞ ELAETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 375 1 ELİF ÖZTÜRK ELAETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 375 1 KEMAL DEMİRHAN MUSA
Çemişgezek GEDİKLER 378 6 ALİ SITKI AKKANOĞLU MEHMET HÜSNÜ
Çemişgezek GEDİKLER 378 6 AHMET ŞAHABETTİN SOYBAY ALİ
Çemişgezek GEDİKLER 378 6 SEVİM AKIN ALİ SITKI
Çemişgezek GEDİKLER 378 6 NAZLI AKIN AHMET BEDRETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 378 6 DENİZ SARAÇOĞLU AHMET NÜZHET
Çemişgezek GEDİKLER 378 4 NAZMİ SÖZÜER HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 379 3 NAZMİ SÖZÜER HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 223 3 ZEHNİYE ÇAKICI TELLİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 223 3 HALİL ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 223 3 SADİYE ÇAKICI HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 15 PENBE KÜÇÜK MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 15 GÖNÜL ÖZTÜRK MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 15 İLHAN ÖZTÜRK HIDIR
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 9 METİN ALPTEKİN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 SÜLEYMAN POLAT TEMUR
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 YETER POLAT AHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 NURETTİN POLAT SÜLEYMAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 MUSTAFA POLAT SÜLEYMAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 SERPİLAY KARMIŞ İRFAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 ADİLE ŞAHİN ALİŞAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 AHMET ŞAHİN HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 MEHMET ARSLAN KAKO MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 SÜLEYMAN POLAT TEMUR
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 YETER POLAT AHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 HAYDAR ŞAHİN AHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 TURAN DEMİR NAZIM
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 SÜDER ARSLAN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 NURETTİN POLAT SÜLEYMAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 MUSTAFA POLAT SÜLEYMAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 SERPİLAY KARMIŞ İRFAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 MEHMET ARSLAN KAKO MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 8 SÜDER ARSLAN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 1 SAYİT ALKAN HASAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 1 İBRAHİM HALİL ALKAN SAYİT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 1 MEHMET ALKAN SAYİT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 108 1 KAZİM ALKAN SAYİT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 GEVİ ÇAKMAK HASAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 HÜSEYİN KOÇAK MUSTAFA
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 REYHAN KOÇAK HASAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 HALİT KOÇAK HÜSEYİN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 MUSTAFA KOÇAK HALİT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 ZEYNEP ÇELİKER HACI YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 ÇİÇEK ÇALOĞLU HACI YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 3 GÜLLÜ ÇAL SÜLEYMAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEDİNE KUŞÇU MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEHMET KUŞÇU KAKO
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MAZLUM KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MERYEM KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 GÜLLÜ KUŞCU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 BİZAR KARTAL MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YUSUF KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 BEKİR KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HACİHANIM ÇELİK MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 KİBAR ATEŞ MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ZAHİDE KOÇ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 CELAL KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HACER ÇAKMAK HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 PAMUK TOPAL HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 BİLAL KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEHMET KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HALİSE SAĞIR HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 İBRAHİM KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MURAT KUŞÇU MAZLUM
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YÜCEL KUŞÇU MAZLUM
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YUSUF AKIN AHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ELİF AKIN MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 AHMET AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 İSMAİL AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEHMET AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 NURİYE AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HACI AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HALİL AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HIDIR AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 KAZİM AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HAYDAR AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 PAKİZE AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 SEZAİ AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 NAZİFE DİKMEN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 TÜLAY AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ZARİFE AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 OĞUZHAN AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YAVUZ AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 FETİYE DİKMEN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HAKİME DOĞAN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 TUGAY AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MURAT AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 SERHAT AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ENES AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YETER YILDIZ YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 SÜLEYMAN YILDIZ MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MAHMUT - MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 FATMA YILDIZ HIDIR
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEDİNE KUŞÇU MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEHMET KUŞÇU KAKO
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YUSUF AKIN AHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YETER YILDIZ YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ELİF AKIN MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 SÜLEYMAN YILDIZ MAHMUT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MERYEM KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MAZLUM KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 AHMET AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 GÜLLÜ KUŞCU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 İSMAİL AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEHMET AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 NURİYE AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 BİZAR KARTAL MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YUSUF KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HACI AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 BEKİR KUŞÇU MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HALİL AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HIDIR AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HACİHANIM ÇELİK MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 KAZİM AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 KİBAR ATEŞ MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HAYDAR AKIN YUSUF
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ZAHİDE KOÇ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 CELAL KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 PAKİZE AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HACER ÇAKMAK HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 PAMUK TOPAL HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 BİLAL KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 SEZAİ AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 NAZİFE DİKMEN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MEHMET KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HALİSE SAĞIR HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 TÜLAY AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ZARİFE AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 İBRAHİM KARADAŞ HALİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 OĞUZHAN AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YAVUZ AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 FETİYE DİKMEN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MURAT KUŞÇU MAZLUM
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 HAKİME DOĞAN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 TUGAY AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 YÜCEL KUŞÇU MAZLUM
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 MURAT AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 SERHAT AKIN İSMAİL
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 109 2 ENES AKIN MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 110 6 SAYİT ALKAN HASAN
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 110 6 İBRAHİM HALİL ALKAN SAYİT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 110 6 MEHMET ALKAN SAYİT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 110 6 KAZİM ALKAN SAYİT
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 110 3 İLHAN ÖZTÜRK HIDIR
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 110 2 PENBE KÜÇÜK MEHMET
Çemişgezek YENİMAHALLE(BÖLMEBÖLEN) 110 2 GÖNÜL ÖZTÜRK MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 106 46 MAHMUT ÇELİK HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 106 45 MAHMUT ÇELİK HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 106 42 MAHMUT ÇELİK HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 112 5 BEZAR TURAN HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 112 5 ÖMER TURAN ALİ
Çemişgezek VİŞNELİ 112 4 MİKAİL BALCI NADİR
Çemişgezek VİŞNELİ 126 34 MİKAİL BALCI NADİR
Çemişgezek VİŞNELİ 126 42 MEHMET TURAN ALİ
Çemişgezek VİŞNELİ 126 42 FERİDE TURAN HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 126 42 ZEYNEP TURAN HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 126 42 YUSUF TURAN MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 126 42 KIYMET ÇİMEN MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 126 42 HALİS TURAN MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 126 42 MELİHA TURAN OSMAN
Çemişgezek VİŞNELİ 126 50 OSMAN GENCER NURİ
Çemişgezek VİŞNELİ 126 50 ALİ GENÇTÜRK ETHEM
Çemişgezek VİŞNELİ 126 50 HAMDİ GENÇTÜRK ALİ
Çemişgezek VİŞNELİ 126 50 CEMİLE GENÇTÜRK ALİ
Çemişgezek VİŞNELİ 126 50 ZEHRA KAYA ETHEM
Çemişgezek VİŞNELİ 126 50 ZEHRA KAYA ETHEM
Çemişgezek VİŞNELİ 117 91 OSMAN GENCER NURİ
Çemişgezek VİŞNELİ 117 91 ALİ GENÇTÜRK ETHEM
Çemişgezek VİŞNELİ 117 91 HAMDİ GENÇTÜRK ALİ
Çemişgezek VİŞNELİ 117 91 CEMİLE GENÇTÜRK ALİ
Çemişgezek VİŞNELİ 117 91 ZEHRA KAYA ETHEM
Çemişgezek VİŞNELİ 117 91 ZEHRA KAYA ETHEM
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 DURİYE KAPLAN MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 MEHMET YILDIRIM ZİYA
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 KEMAL YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 YUSUF YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 MİHRİYE YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 DURİYE KAPLAN MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 ZİYA YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 FATMA YILDIRIM BEKİR
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 HÜSNÜ BALCI ŞAHİN
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 MELEK BALCI ZİYA
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 FATMA OĞUZ HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 MEHMET YILDIRIM ZİYA
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 ABDULLA YILDIRIM HASAN
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 ASİYE YILDIRIM ZİYA
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 ALİ BALCI HÜSNÜ
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 ESME ERGÜR ZİYA
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 ALİ NACİ ÇELİKDEMİR MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 KEMAL YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 YUSUF YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 MİHRİYE YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 DURİYE KAPLAN MEHMET
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 BEHZAT KEMAL ERGÜR ŞEREF
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 DURSUN ÇAĞLAR ERGÜR ŞEREF
Çemişgezek VİŞNELİ 117 59 TAYİBE ERGÜR ŞEREF
Çemişgezek VİŞNELİ 137 22 MEHMET BALCI ABDULLAH
Çemişgezek VİŞNELİ 138 13 MİKAİL BALCI NADİR
Çemişgezek ARPADEREN 133 149 SULTAN AKDEMİR HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 SEZAİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 HÜDAİ SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 MERAL SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 SALİH FİKRİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 MELAHAT SÖNMEZ ZİYA
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 ABUBEKİR VEHBİ TAŞKENT AL OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 METİN TAŞKENT ABUBEKİR VEHBİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 SİNEM AKIN YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 HANDE KURNAZ YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 TAHSİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 HIFZI SARAÇOĞLU AHMET NÜZHET
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 PERUZE SARAÇOĞLU AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 ZEYNEP SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 NEDİM SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 SUZİ SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 MEHMET KAYNAK CEVAT
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 HÜSEYİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 90 GÜLLÜ SÖNMEZ BEKİR
Çemişgezek ARPADEREN 133 86 AYŞE BAĞCI MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 86 MUSTAFA BAĞCI İSMAİL DURSUN
Çemişgezek ARPADEREN 133 86 FATMA BAĞCI HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 86 LİVZA BAĞCI MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 133 84 NARİ DEMİR HASAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 84 HÜSEYİN DARIÇ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 133 84 SULTAN DARIÇ AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 84 HAKİME AK ŞAH İSMAİL
Çemişgezek ARPADEREN 133 84 DÜRDANE DARIÇ HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 84 FERHAT POLAT HASAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 SEZAİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 HÜDAİ SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 MERAL SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 SALİH FİKRİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 MELAHAT SÖNMEZ ZİYA
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 ABUBEKİR VEHBİ TAŞKENT AL OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 METİN TAŞKENT ABUBEKİR VEHBİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 SİNEM AKIN YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 HANDE KURNAZ YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 TAHSİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 HIFZI SARAÇOĞLU AHMET NÜZHET
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 PERUZE SARAÇOĞLU AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 ZEYNEP SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 NEDİM SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 SUZİ SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 MEHMET KAYNAK CEVAT
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 HÜSEYİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 83 GÜLLÜ SÖNMEZ BEKİR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 HANİ KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 HASAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 TURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 DURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 ŞÜKRİYE KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 ALİ DURSUN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 AYFER KAHRAMAN YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 HANİ KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 ŞÜKRİYE ÜÇOK ÇELİK
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 HASAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 TURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 DURAN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 ŞÜKRİYE KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 ALİ DURSUN KILIÇ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 133 79 AYFER KAHRAMAN YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 133 94 AYŞE BAĞCI MEHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 94 MUSTAFA BAĞCI İSMAİL DURSUN
Çemişgezek ARPADEREN 133 94 FATMA BAĞCI HÜSEYİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 94 LİVZA BAĞCI MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 ŞERİF EKİCİ YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 GÜLHANIM TAŞGIN ŞERİF
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 GÜLFEHİM EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 BAHADDİN EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 ELİF EKİCİ ŞERİF
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 SEMİH TAŞGIN ABDULLAH
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 İBRAHİM EKİCİ YUSUF
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 FİRDEVS EKİCİ ABDULHAMİT
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 HATİCE EKİCİ AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 KAZIM EKİCİ AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 GÜLHANIM TAŞGIN ŞERİF
Çemişgezek ARPADEREN 133 77 SEMİH TAŞGIN ABDULLAH
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 SEZAİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 HÜDAİ SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 MERAL SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 SALİH FİKRİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 MELAHAT SÖNMEZ ZİYA
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 ABUBEKİR VEHBİ TAŞKENT AL OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 METİN TAŞKENT ABUBEKİR VEHBİ
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 SİNEM AKIN YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 HANDE KURNAZ YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 TAHSİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 HIFZI SARAÇOĞLU AHMET NÜZHET
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 PERUZE SARAÇOĞLU AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 ZEYNEP SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 NEDİM SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 SUZİ SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 MEHMET KAYNAK CEVAT
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 HÜSEYİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 133 95 GÜLLÜ SÖNMEZ BEKİR
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 SEZAİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 HÜDAİ SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 MERAL SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 SALİH FİKRİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 MELAHAT SÖNMEZ ZİYA
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 ABUBEKİR VEHBİ TAŞKENT AL OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 METİN TAŞKENT ABUBEKİR VEHBİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 SİNEM AKIN YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 HANDE KURNAZ YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 TAHSİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 HIFZI SARAÇOĞLU AHMET NÜZHET
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 PERUZE SARAÇOĞLU AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 ZEYNEP SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 NEDİM SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 SUZİ SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 MEHMET KAYNAK CEVAT
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 HÜSEYİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 4 GÜLLÜ SÖNMEZ BEKİR
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SEZAİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HÜDAİ SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 MERAL SÖNMEZ SEZAİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SALİH FİKRİ SÖNMEZ TAHSİN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 MELAHAT SÖNMEZ ZİYA
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 ABUBEKİR VEHBİ TAŞKENT AL OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 METİN TAŞKENT ABUBEKİR VEHBİ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SİNEM AKIN YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HANDE KURNAZ YILMAZ
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 TAHSİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HIFZI SARAÇOĞLU AHMET NÜZHET
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 PERUZE SARAÇOĞLU AHMET
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 ZEYNEP SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 NEDİM SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 SUZİ SARAÇOĞLU HIFZI
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 MEHMET KAYNAK CEVAT
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 HÜSEYİN SÖNMEZ OSMAN
Çemişgezek ARPADEREN 161 3 GÜLLÜ SÖNMEZ BEKİR
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 ALİ ŞENOL HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 ELİF ŞENOL HEMU
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 SULTAN ŞENOL AZİZ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 GÜLLÜZAR ŞENOL MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 MUSTAFA DEMİRTAŞ HIDIR
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 KİBİRİYE DEMİRTAŞ ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 MUSTAFA ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 HÜSEYİN GAZİ ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 ŞİRİN KAYA ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 HASAN HAYRİ ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 ALİ EKBER ŞENOL ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 FATMA YILDIZ ALİ
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 İPEK TURAN MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 MEHMET DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 CAFER DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 ZEYNAL DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 ULAŞ DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 SAVAŞ DEMİRTAŞ MUSTAFA
Çemişgezek ARPADEREN 136 15 GAMZE POLAT MUSTAFA
Çemişgezek Toratlı 107 1 GARİP YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 BEŞİRE YILDIRIM ŞAHİN
Çemişgezek Toratlı 107 1 HASAN YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 SELVİ ÇAKMAK GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 HÜSNİYE YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 FECİRE YILDIRIM HALİL
Çemişgezek Toratlı 107 1 RIZA YILDIRIM MUSA
Çemişgezek Toratlı 107 1 BESİ GÜNGÖR RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 NARİ GÜLER RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 CEMŞİ GÜNGÖR İDARE
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 GARİP YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 DURİYE GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF GÜNGÖR SEYİT ALİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 FATMA YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 FATMA ÇAKMAK CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 YETER YILDIRIM CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 KUMRU GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 BEŞİRE YILDIRIM ŞAHİN
Çemişgezek Toratlı 107 1 HATİCE GÜLER CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HIDIR GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ HAYDAR GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 HIDIR YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HALİT GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 NESLİHAN GÜLER EMİR
Çemişgezek Toratlı 107 1 LİLLO MEHMET GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 SEYİTHAN GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 CAFER GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 DOĞAN GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 VELİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 MUSTAFA GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ZEYNEL GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 BESİME AÇIK YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 SULTAN GÜNGÖR İBRAHİM
Çemişgezek Toratlı 107 1 YETER GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 LEYLA GÜNGÖR EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 HASAN YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 AZİME GÖÇMEN CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 HÜSEYİN GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 MUSTAFA GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HASAN GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 SELVİ ÇAKMAK GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 ZEYNEP YILDIRIM EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİŞAN YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HÜSNİYE YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ HIDIR GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 NURİYE GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 FATMA GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALEV GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ KEMAL GÜNGÖR DOĞAN
Çemişgezek Toratlı 107 1 NİL ÖZLEM GÜLER HALİT
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF BEYAZİT DOĞAN
Çemişgezek Toratlı 107 1 FİLİZ IŞIK DOĞAN
Çemişgezek Toratlı 107 1 ÖZGÜR FIRAT GÜLER HALİT
Çemişgezek Toratlı 107 1 PINAR GÜNGÖR AKYOL LİLLO MEHMET
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HIDIR YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 VELİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 BESİME AÇIK YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİŞAN YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 FECİRE YILDIRIM HALİL
Çemişgezek Toratlı 107 1 RIZA YILDIRIM MUSA
Çemişgezek Toratlı 107 1 BESİ GÜNGÖR RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 NARİ GÜLER RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 CEMŞİ GÜNGÖR İDARE
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 GARİP YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 DURİYE GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF GÜNGÖR SEYİT ALİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 FATMA YILDIRIM RIZA
Çemişgezek Toratlı 107 1 FATMA ÇAKMAK CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 YETER YILDIRIM CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 KUMRU GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 HATİCE GÜLER CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HIDIR GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ HAYDAR GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 HIDIR YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HALİT GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 NESLİHAN GÜLER EMİR
Çemişgezek Toratlı 107 1 SEYİTHAN GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 LİLLO MEHMET GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 CAFER GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 DOĞAN GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 VELİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 MUSTAFA GÜNGÖR CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ZEYNEL GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 BESİME AÇIK YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 SULTAN GÜNGÖR İBRAHİM
Çemişgezek Toratlı 107 1 YETER GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 LEYLA GÜNGÖR EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 HASAN YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 AZİME GÖÇMEN CEMŞİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 HÜSEYİN GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 MUSTAFA GÜLER EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HASAN GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 YUSUF YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 SELVİ ÇAKMAK GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 ZEYNEP YILDIRIM EFENDİ
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİŞAN YILDIRIM YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 HÜSNİYE YILDIRIM GARİP
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ HIDIR GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 NURİYE GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 FATMA GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALEV GÜNGÖR YUSUF
Çemişgezek Toratlı 107 1 ALİ KEMAL GÜNGÖR DOĞAN
Çemişgezek Toratlı 107 1 NİL ÖZLEM GÜLER HALİT
Çemişgezek Toratlı 107 1 DİLİF BEYAZİT DOĞAN
Çemişgezek Toratlı 107 1 FİLİZ IŞIK DOĞAN
Çemişgezek Toratlı 107 1 ÖZGÜR FIRAT GÜLER HALİT
Çemişgezek Toratlı 107 1 PINAR GÜNGÖR AKYOL LİLLO MEHMET
Çemişgezek Toratlı 107 7 CEMAL YILDIZ HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 LEYLA YILDIZ HIDIR
Çemişgezek Toratlı 107 7 KENAN YILDIZ CEMAL
Çemişgezek Toratlı 107 7 FATMA KAYA CEMAL
Çemişgezek Toratlı 107 7 HÜSEYİN YILDIZ HASAN
Çemişgezek Toratlı 107 7 CEMAL YILDIZ HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 LEYLA YILDIZ HIDIR
Çemişgezek Toratlı 107 7 HATUN ÖZDEN HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 ALİ HAYDAR YILDIZ HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 TESLİM YILDIZ HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 MAKBULE YILDIZ HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 CELAL YILDIZ HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 CAFER YILDIZ HÜSEYİN
Çemişgezek Toratlı 107 7 KENAN YILDIZ CEMAL
Çemişgezek Toratlı 107 7 FATMA KAYA CEMAL
Çemişgezek Toratlı 107 7 HÜSEYİN YILDIZ HASAN
Çemişgezek Gülbahçe 122 2 İHSAN FİKRET DİLMEN İZZET
Çemişgezek Gülbahçe 122 2 ZEYNEP DİLMEN ÜZEYİR
Çemişgezek Gülbahçe 122 2 SEMİHA DİLMEN İHSAN FİKRET
Çemişgezek Gülbahçe 122 2 NURSEN ATICI İHSAN FİKRET
Çemişgezek Gülbahçe 122 2 BİRSEN DİLMEN İHSAN FİKRET
Çemişgezek Gülbahçe 122 2 EMİNE ATICI AHMET NECATİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 AHMET ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 ZEHNİYE ÇAKICI TELLİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 HALİL ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 SADİYE ÇAKICI HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 ÖMER ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 HAKKI ÇAKICI FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 EYUP ÇAKICI HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 ŞABAN ÇAKICI HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 ZELHA KAYA FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 ŞENEL KAYA BURHAN
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 MEHMET ACAR ŞEVKİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 GÜLHANIM ACAR FİKRİ
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 NEVZAT ACAR MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 170 7 İZZET ÖZCAN TELLİ RİZA
Çemişgezek GEDİKLER 223 3 ZEHNİYE ÇAKICI TELLİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 212 20 BURHAN TEKİN ZEHNİ
Çemişgezek GEDİKLER 212 20 GÜNER TEKİN BURHAN
Çemişgezek GEDİKLER 218 91 BAŞAK ERGİN HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 218 95 NEZAKET ACAR ŞEFİK
Çemişgezek GEDİKLER 218 92 ZEHNİYE ÇAKICI TELLİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 217 60 SÜLEYMAN ŞEN MEHMET VEYSİ
Çemişgezek GEDİKLER 217 60 ALİ ŞEN SADİ
Çemişgezek GEDİKLER 217 60 AHMET ZİYA YILMAZ MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 217 60 AHMET RECAİ ÖZKAN HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 217 61 MEHMET FEVZİ POLAT ALİ RIZA
Çemişgezek GEDİKLER 217 61 MEHMET ŞAKİR EMRE MUHTAR
Çemişgezek GEDİKLER 217 61 KAMİL KIZILTUNÇ SITKI
Çemişgezek GEDİKLER 217 61 ALİ RIZA POLAT MEHMET FEVZİ
Çemişgezek GEDİKLER 217 61 AYTEN ŞEN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 217 61 ALİ ŞEN MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 217 61 LEVENT ŞEN MAHMUT
Çemişgezek GEDİKLER 217 87 MEMNUNE YAVUZ NURİ
Çemişgezek GEDİKLER 217 56 LATİF TEKİN HÜKMİ
Çemişgezek GEDİKLER 217 56 TİMUR TEKİN LATİF
Çemişgezek GEDİKLER 217 56 TAYFUR TEKİN LATİF
Çemişgezek GEDİKLER 217 44 MELAHAT AKSOY MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 217 44 ZEKİYE AKSOY MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 217 44 EYÜP MURAT AKSOY MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 217 43 NEZAKET ACAR ŞEFİK
Çemişgezek GEDİKLER 217 92 MEDİNE SOMYÜREK AHMET FAİK
Çemişgezek GEDİKLER 217 92 FADİME GÜLTEKİN HAMİT
Çemişgezek GEDİKLER 217 96 BAŞAK ERGİN HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 217 106 LATİF TEKİN HÜKMİ
Çemişgezek GEDİKLER 217 106 TİMUR TEKİN LATİF
Çemişgezek GEDİKLER 217 106 TAYFUR TEKİN LATİF
Çemişgezek GEDİKLER 217 105 GÜLFEHİM TEKİN HIFZI
Çemişgezek GEDİKLER 217 107 NEZAKET ACAR ŞEFİK
Çemişgezek GEDİKLER 217 5 MELAHAT AKSOY MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 217 5 ZEKİYE AKSOY MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 217 5 EYÜP MURAT AKSOY MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 200 1 BAŞAK ERGİN HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 185 86 BETÜL ÖZGENÇ ŞEVKET
Çemişgezek GEDİKLER 185 86 ESMA SİBEL YENAL ZEKİ
Çemişgezek GEDİKLER 185 86 MUAMMER YALÇINKAYA HAYRİ
Çemişgezek GEDİKLER 185 71 GENÇAY LİMAN ZÜLFİKAR
Çemişgezek GEDİKLER 185 71 TURGAY LİMAN ZÜLFİKAR
Çemişgezek GEDİKLER 185 20 İBRAHİM HAKKI ÜSTÜNDAĞ ABDULKADİR
Çemişgezek GEDİKLER 185 20 MAKBULE ÜSTÜNDAĞ MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 185 20 CAFER ÜSTÜNDAĞ İBRAHİM HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 185 20 CEMİLE ÜSTÜNDAĞ İBRAHİM HAKKI
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MEHMET ADIGÜZEL ABDULLAH
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 RECEP ÖZDEMİR SELMAN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 RUKİYE ADIGÜZEL ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MELEK GÖKBAYRAK MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 HAYRİ ADIGÜZEL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 SÜLEYMAN ADIGÜZEL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 NİZAMETTİN ADIGÜZEL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 SELMAN ÖZDEMİR RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MUZAFFER GÖKBAYRAK SADETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 HADİCE GÖKBAYRAK SADETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 SEHER GÖKBAYRAK SADETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 SONAY ADIGÜZEL HAYRİ
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MUSTAFA KEMAL KURT ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 EMİN ÇAKICI HACI HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MELAHAT ÇAKICI ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 HASAN ÇAKICI EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 CEMİLE ÖZER EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 SAADET ÇAKICI KEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MÜMTAZ ÇAKICI EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 YASEMİN ÇAKICI DENİZ HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MELEK ÇAKICI HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 HİKMET DEMİR ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 AHMET ZİYA DEMİR ARİF
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 FETİ DEMİR AHMET ZİYA
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MERAL DEMİR AHMET ZİYA
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MAHMUT CEMAL İŞAT SALİH ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 MUSTAFA TAŞÇI İSLAM
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 İBRAHİM İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 RAŞİDE İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 HADİCE İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 YUSUF TAŞÇI MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 188 1 İSMAİL TAŞÇI MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MEHMET ADIGÜZEL ABDULLAH
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 RECEP ÖZDEMİR SELMAN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 RUKİYE ADIGÜZEL ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MELEK GÖKBAYRAK MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 HAYRİ ADIGÜZEL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 SÜLEYMAN ADIGÜZEL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 NİZAMETTİN ADIGÜZEL MEHMET
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 SELMAN ÖZDEMİR RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MUZAFFER GÖKBAYRAK SADETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 HADİCE GÖKBAYRAK SADETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 SEHER GÖKBAYRAK SADETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 SONAY ADIGÜZEL HAYRİ
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MUSTAFA KEMAL KURT ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 EMİN ÇAKICI HACI HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MELAHAT ÇAKICI ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 HASAN ÇAKICI EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 CEMİLE ÖZER EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 SAADET ÇAKICI KEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MÜMTAZ ÇAKICI EMİN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 YASEMİN ÇAKICI DENİZ HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MELEK ÇAKICI HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 HİKMET DEMİR ALİ DURSUN
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 AHMET ZİYA DEMİR ARİF
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 FETİ DEMİR AHMET ZİYA
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MERAL DEMİR AHMET ZİYA
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MAHMUT CEMAL İŞAT SALİH ŞÜKRÜ
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 MUSTAFA TAŞÇI İSLAM
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 İBRAHİM İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 RAŞİDE İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 HADİCE İŞAT MAHMUT CEMAL
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 YUSUF TAŞÇI MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 220 6 İSMAİL TAŞÇI MUSTAFA
Çemişgezek GEDİKLER 184 20 SEMİHA SALKIN MEHMET HANİFİ
Çemişgezek GEDİKLER 184 20 AYŞE SELEN SALKIN ÖMER FAHRİ
Çemişgezek Gülbahçe 120 4 GENÇAY LİMAN ZÜLFİKAR
Çemişgezek Gülbahçe 120 4 TURGAY LİMAN ZÜLFİKAR
Çemişgezek Gülbahçe 120 5 AYNUR TOP MAHMUT
Çemişgezek Gülbahçe 120 5 HANDAN TOP MAHMUT
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 FAHRİ YALÇINKAYA İSMET
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 NEZAKET YALÇINKAYA HAMDİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 KEMAL YALÇINKAYA FAHRİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 NASİBE YALÇINKAYA FAHRİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 EDALET AVCI AHMET ZİYA
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 ZİYA AVCI MEHMET
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 SÜREYYA KARACA MEHMET
Çemişgezek Gülbahçe 121 9 HAKAN YALÇINKAYA KEMAL
Çemişgezek Gülbahçe 121 11 BETÜL ÖZGENÇ ŞEVKET
Çemişgezek Gülbahçe 121 11 ESMA SİBEL YENAL ZEKİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 11 SELAMİ YALÇINKAYA HAYRİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 11 MUAMMER YALÇINKAYA HAYRİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 12 BETÜL ÖZGENÇ ŞEVKET
Çemişgezek Gülbahçe 121 12 ESMA SİBEL YENAL ZEKİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 12 SELAMİ YALÇINKAYA HAYRİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 12 MUAMMER YALÇINKAYA HAYRİ
Çemişgezek Gülbahçe 121 23 SIRRI ASLAN MEHMET REŞAT
Çemişgezek Gülbahçe 121 23 ALİ ASLAN SIRRI
Çemişgezek Gülbahçe 121 26 AYNUR TOP MAHMUT
Çemişgezek Gülbahçe 121 26 HANDAN TOP MAHMUT
Çemişgezek Gülbahçe 122 4 İHSAN FİKRET DİLMEN İZZET
Çemişgezek Gülbahçe 122 4 ZEYNEP DİLMEN ÜZEYİR
Çemişgezek Gülbahçe 122 4 SEMİHA DİLMEN İHSAN FİKRET
Çemişgezek Gülbahçe 122 4 NURSEN ATICI İHSAN FİKRET
Çemişgezek Gülbahçe 122 4 BİRSEN DİLMEN İHSAN FİKRET
Çemişgezek Gülbahçe 122 4 EMİNE ATICI AHMET NECATİ
Çemişgezek GEDİKLER 133 1 AHMET ÇELİK MAKSUT
Çemişgezek GEDİKLER 133 1 HADİYE ÇELİK AHMET FAİK
Çemişgezek GEDİKLER 133 1 ÖMER DEMİRHAN BEKİR ŞEMSETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 133 1 ELİF DEMİRHAN AHMET FAİK
Çemişgezek GEDİKLER 133 1 ZİYAETTİN YILMAZ ARİF
Çemişgezek GEDİKLER 133 1 UĞUR SÖNMEZ HASAN
Çemişgezek GEDİKLER 151 12 GÜLÇİN AKPUNAR İSMAİL
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 HASAN BASRİ ÖZDEN RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 PERİHAN ÖZDEN HASAN BASRİ
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 İBRAHİM ÖZDEN RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 ŞAZİYE ÖZDEN İBRAHİM
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 ALİME ÖZDEN MEHMET SAİT
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 KEMALETTİN ÖZDEN RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 ZEHRA ÖZDEN KEMALETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 FATİH RECEP ÖZDEN KEMALETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 NAZİFE NERİMAN ÖZÇELİK RECEP
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 ZEKİ ÖZÇELİK HALİL
Çemişgezek GEDİKLER 151 11 CİHAT ÖZÇELİK ZEKİ
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 AHMET ÇELİK MAKSUT
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 HADİYE ÇELİK AHMET FAİK
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 GÜLNAZ ÇELİK ESAT
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 HADİYE ÇELİK AHMET FAİK
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 ÖMER DEMİRHAN BEKİR ŞEMSETTİN
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 ELİF DEMİRHAN AHMET FAİK
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 ELİF DEMİRHAN AHMET FAİK
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 ZİYAETTİN YILMAZ ARİF
Çemişgezek GEDİKLER 151 7 UĞUR SÖNMEZ HASAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 6 SÜLEYMAN BİÇER HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 EMİNE YILMAZ SÜLEYMAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 MEHMET YILMAZ İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 HALİT AKPOLAT AHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 BEZAR AKPOLAT MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 İSMAİL YILMAZ MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 ALİ YILMAZ MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 KAHRAMAN YILMAZ MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 FATMA YILDIRIM HALİT
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 9 HÜSEYİN AKPOLAT HALİT
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 12 MUSTAFA ŞİMŞEK DURSUN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 12 ZARİFE ŞİMŞEK MUSTAFA
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 19 HAYDAR KILIÇ HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 19 BÜLENT KILIÇ HAYDAR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 ZEYNAL ERDAL KARADOĞAN KEKO
Çemişgezek DOĞAN 169 48 FETHİ ÜMÜT KARADOĞAN HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 GÜZEL ALP KARADOĞAN HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 YUSUF KARADOĞAN HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 ZEYNAP KARADOĞAN MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 169 48 YUSUF AYBAR MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 HATAYİ AYBAR YUSUF
Çemişgezek DOĞAN 169 48 YUSUF AYBAR MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 MİKAYİL AYBAR MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 ÜLKİYE AYKUT MEHMET ALİ
Çemişgezek DOĞAN 169 48 ZELİHA ÇELİK YUSUF
Çemişgezek DOĞAN 169 48 HÜSEYİN ÇELİK HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 169 48 GÜLLÜ KAYA HÜSEYİN
Çemişgezek DOĞAN 169 48 İSMAİL ÇELİK HÜSEYİN
Çemişgezek DOĞAN 169 40 İMAM ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 169 40 EYYUP VURAL HASAN
Çemişgezek DOĞAN 169 40 DEVRİM VURAL HASAN
Çemişgezek DOĞAN 169 40 GÖKHAN VURAL HASAN
Çemişgezek DOĞAN 169 39 GARİP DEMİRTAŞ MAHMUT
Çemişgezek DOĞAN 169 38 CEM AKIN AZİZ
Çemişgezek DOĞAN 169 38 HASAN İRĞAŞ MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 169 38 MUNZUR İRĞAŞ HALİL
Çemişgezek DOĞAN 169 38 ADİLE İRĞAŞ ALİ
Çemişgezek DOĞAN 169 38 HASAN İRĞAŞ MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 169 38 MELEK İRĞAŞ MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 169 38 CEM AKIN AZİZ
Çemişgezek DOĞAN 170 12 RİZA ARSLAN ERDOĞAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ÖZGÜR ERDOĞAN RİZA ARSLAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 İMAM ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 KEKO ERDOĞAN MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 FATMA ERDOĞAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 YUSUF ERDOĞAN KEKO
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ELİF ERDOĞAN MUSTAFA
Çemişgezek DOĞAN 170 12 KEKO ABBAS ERDOĞAN MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 REYHAN KARAKUŞ KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HATE ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 MEHMET KARAKUŞ HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 MELEK ERDOĞAN ALİ
Çemişgezek DOĞAN 170 12 İBRAHİM ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 MEHMET ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HASAN ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HATİCE ERDOĞAN İSMAİL
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HÜSEYİN ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HÜSEYİN ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 İMAM ERDOĞAN KEKO ABBAS
Çemişgezek DOĞAN 170 12 İMAM KARAKUŞ MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 SABRİYE ERDOĞAN MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 KENAN KARAKUŞ MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 FATMA ÖZDEŞ MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 DİNAR KARAKUŞ İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 NARİ KARAKUŞ MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 GÜLSENE MURAT MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HALİSE GÜNDOĞDU MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 CAFER YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 SAKİNE KARAKUŞ MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HASAN ERDOĞAN İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 SUNA YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 SONGÜL SALTIK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 GÜLLÜZAR KAYIRTAR İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 PAKİZE GÜNDOĞDU MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 SÜLEYMAN ERDOĞAN İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 GÜLLİZAR ERDOĞAN İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 AZİZ ERDOĞAN İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 GÜLŞERİ BULUT HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ZEYNEL ERDOĞAN İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HÜSNİYE KARAKUŞ MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 12 NİHAT ERDOĞAN İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 GÜLHAN ERDOĞAN İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ÖRDEK ERDOĞAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 HIDIR ERDOĞAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 NURHAN KARAKUŞ İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ADNAN ERDOĞAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ABİDİN KARAKUŞ İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 CENGİZ KARAKUŞ İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 BİRSEN ALPTEKİN İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ÖNDER ERDOĞAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 SERDAR KARAKUŞ İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 FEYZULLAH ERDOĞAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 ÜMRAN KARAKUŞ İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 12 EYYUP VURAL HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 DEVRİM VURAL HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 12 GÖKHAN VURAL HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 15 HÜSEYİN KAHRAMAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 15 HASAN KAHRAMAN ASLAN
Çemişgezek DOĞAN 170 15 PAMUK KAHRAMAN ALİ
Çemişgezek DOĞAN 170 15 HAYDAR ÇELEBİ KEKO
Çemişgezek DOĞAN 170 15 HÜSEYİN KAHRAMAN HASAN
Çemişgezek DOĞAN 170 19 ELİF ÖZDEMİR HALİL
Çemişgezek DOĞAN 170 19 SULTAN İBRAHİM
Çemişgezek DOĞAN 170 19 ELİF ÖZDEMİR HALİL
Çemişgezek DOĞAN 170 19 ZEYNAL ERDAL KARADOĞAN KEKO
Çemişgezek DOĞAN 170 19 FETHİ ÜMÜT KARADOĞAN HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 170 19 GÜZEL ALP KARADOĞAN HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 170 19 YUSUF KARADOĞAN HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 170 19 ZEYNEP KARADOĞAN YUSUF
Çemişgezek DOĞAN 170 19 YUSUF AYBAR MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 170 19 HATAYİ AYBAR YUSUF
Çemişgezek DOĞAN 170 19 YUSUF AYBAR MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 170 19 MİKAYİL AYBAR MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 170 19 ÜLKİYE AYKUT MEHMET ALİ
Çemişgezek DOĞAN 170 19 MEHMET TUNCEL HALİL
Çemişgezek DOĞAN 170 19 ZELİHA ÇELİK YUSUF
Çemişgezek DOĞAN 170 19 HÜSEYİN ÇELİK HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 170 19 GÜLLÜ KAYA HÜSEYİN
Çemişgezek DOĞAN 170 19 İSMAİL ÇELİK HÜSEYİN
Çemişgezek DOĞAN 170 20 MEHMET ÇELİK HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 170 20 ŞEHRİBAN ÇELİK MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 170 20 KUHARİ ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 YUSUF ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 ELİF ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 SAKİNE EROĞLU MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 FATMA KAHRAMAN MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 HAYDAR ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 PAMUK ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 ÖZCAN ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 CEMŞİ ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 YILMAZ ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 SEYRAN ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 HANİ KAHRAMAN TOSU
Çemişgezek DOĞAN 170 20 MUNZUR KAHRAMAN FERHAT
Çemişgezek DOĞAN 170 20 MEHMET ÇELİK HIDIR
Çemişgezek DOĞAN 170 20 GÜLLÜZAR KAHRAMAN MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 170 20 ŞEHRİBAN ÇELİK MUNZUR
Çemişgezek DOĞAN 170 20 KUHARİ ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 YUSUF ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 ELİF ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 SAKİNE EROĞLU MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 FATMA KAHRAMAN MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 HAYDAR ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 PAMUK ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 ÖZCAN ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 AĞA KAHRAMAN İMAM
Çemişgezek DOĞAN 170 20 CEMŞİ ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 YILMAZ ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 SEYRAN ÇELİK MEHMET
Çemişgezek DOĞAN 170 20 AĞA KAHRAMAN İMAM
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 112 29 MEHMET CELAL YILMAZ HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 113 5 MUNZUR ÇELEBİ HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 113 5 ELİF BENLER MUNZUR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 113 5 BİZAR ÇELEBİ MUNZUR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 113 5 GÜLLÜ ÇELEBİ MUNZUR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 113 5 ERDAL BENLER ZEYNEL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 113 5 BARIŞ BENLER ZEYNEL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 133 50 KAZİM KOÇASLAN AZİZ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 133 18 SÜLEYMAN YILDIRIM SÜLEYMAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 133 10 HAYDAR KOÇASLAN ALİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 27 MUSA ALBAY HASAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 NEZAKET AKPOLAT HALİL İBRAHİM
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 HALİL İBRAHİM AKPOLAT OSMAN ÇELEBİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 ELİF AKPOLAT MUSTAFA
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 NEZAKET AKPOLAT HALİL İBRAHİM
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 SULTAN AKPOLAT HIDIR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 KAHRAMAN AKPOLAT HALİL İBRAHİM
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 ZEYNEP YILDIRIM OSMAN ÇELEBİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 AHMET YILDIRIM HASAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 FATMA DOĞAN AHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 HALİL YILDIRIM AHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 NİYAZİ YILDIRIM AHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 SULTAN AKPOLAT HIDIR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 İSMAİL AYKAÇ DURSUN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 FATMA AYKAÇ OSMAN ÇELEBİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 SULTAN AYKAÇ İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 26 DURSUN GENÇOĞLU BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 25 HAYDAR KOÇASLAN ALİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 23 HÜSEYİN YILMAZ AHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 8 MEHMET CELAL YILMAZ HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 137 42 HACI AHMET ŞİMŞEK DURSUN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 İSMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 ZEYNAP YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 SÜLEYMAN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 MEHMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 VELİ YILDIRIM FİKRİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 YETER YILDIRIM SÜLEYMAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 HÜSEYİN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 MEHMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 SÜLEYMAN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 İSMAİL YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 İSMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 BEKİR YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 LATİF YILDIRIM HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 HÜSEYİN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 LATİF YILDIRIM HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 135 1 BEKİR YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 BEKİR UYRUN İBRAHİM
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 HANIM DEMİROL BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 REYHAN BAL BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 CEMİLE GÜNGÖR BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 MEHMET UYRUN BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 YETER BÖYÜK BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 ELİF YILDIRIM BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 AĞA UYRUN BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 MERYEM DOĞAN BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 MEHMET CELAL YILMAZ HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 İBRAHİM YILDIRIM MUSTAFA
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 REYHAN YILDIRIM BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 GÜLİZAR YILDIRIM HIDIR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 İSMAİL YILDIRIM İBRAHİM
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 MUĞLİS YILDIRIM İBRAHİM
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 REYHAN ASLAN İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 MUHLİS YILDIRIM İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 HATİME YILDIRIM İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 DİLBER YILDIRIM İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 YETER AKPOLAT İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 KAZİM YILDIRIM İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 AĞA YILDIRIM İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 BEZAR ASLAN İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 ELİF YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 İSMAİL YILDIRIM BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 VELİ CEMAL YILDIRIM İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 GÜLİZAR AKKAVAK İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 NARİN DALCAN İSMAİL
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 RESUL DALCAN HACİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 HATİCE YILDIRIM ABUBEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 İSMAİL YILDIRIM ABUBEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 MEVLÜT YILDIRIM BEKİR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 EMİNE YILDIRIM HASAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 ELİF YILDIRIM MEVLÜT
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 HEDİF YILMAZ BAHRİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 YUSUF YILMAZ HASAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 HÜSEYİN YILMAZ YUSUF
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 197 ZARİF YILMAZ YUSUF
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 196 ÇELEBİ KOÇASLAN KEKO
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 62 DURSUN ŞİMŞEK MUSTAFA
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 62 FATMA ŞİMŞEK KEKO
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 62 GÜZEL YILDIZ DURSUN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 62 CEMİLE BÖYÜK TOSUN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 57 RİZA YILDIRIM HIDIR
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 57 AHMET KAZAR SÜLEYMAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 HALİT AKPOLAT AHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 BEZAR AKPOLAT MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 RAMAZAN YILMAZ MUSTAFA
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 FATMA YILDIRIM HALİT
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 HÜSEYİN AKPOLAT HALİT
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 İSMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 ZEYNAP YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 SÜLEYMAN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 MEHMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 VELİ YILDIRIM FİKRİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 YETER YILDIRIM SÜLEYMAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 HÜSEYİN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 MEHMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 İSMAİL YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 SÜLEYMAN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 İSMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 BEKİR YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 LATİF YILDIRIM HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 HÜSEYİN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 LATİF YILDIRIM HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 175 15 BEKİR YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 MEHMET CELAL YILMAZ HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 İSMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 ZEYNAP YILDIRIM MEHMET
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 SÜLEYMAN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 MEHMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 VELİ YILDIRIM FİKRİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 YETER YILDIRIM SÜLEYMAN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 HÜSEYİN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 MEHMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 SÜLEYMAN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 İSMAİL YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 İSMET YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 BEKİR YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 LATİF YILDIRIM HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 HÜSEYİN YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 LATİF YILDIRIM HÜSEYİN
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 113 BEKİR YILDIRIM VELİ
Çemişgezek PAYAMDÜZÜ 127 120 HAYDAR KOÇASLAN ALİ
Çemişgezek YEMİŞDERE 103 6 GÜLLÜ YAYGIR MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 103 6 ALTUN ALAGÖZ MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 103 6 BEZAR POLAT SÜLEYMAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 ERDEM GÜNGÖR HIDIR
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 İBRAHİM GÜNGÖR HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 AĞCİ GÜNGÖR SÜLEYMAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 GÜLER VURAL İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 SENEM ÇAKIR İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 ÜMRAN VURAL İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 AYDIN GÜNGÖR İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 9 ÜMİT GÜNGÖR İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 10 HASAN KEMAL MUSTAFA
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 10 ZÖHRE KANAL HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 10 ŞEHRİBAN GÜNDOĞDU HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 10 ERHAN KANAL HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 35 SEYİTHAN VURAL MUSA
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 İBRAHİM GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 RUKİYE GÜNDOĞDU MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 İSMAİL GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 KIYMET ENGİN İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 DOĞAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 KENAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 CAFER KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 MUSTAFA KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 MEHMET KOÇASLAN HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 HANIM KOÇASLAN HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 ZİYLAN KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 İBRAHİM GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 MUSTAFA KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 RUKİYE GÜNDOĞDU MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 CAFER KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 CAFER KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 ABİDİN KOÇASLAN ZİYLAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 İSMAİL GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 KIYMET ENGİN İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 DOĞAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 KENAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 HIDIR GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 NAZİFE GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 FATMA GÜNDOĞDU HIDIR
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 MAHMUT GÜNDOĞDU MUSA
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 BESİ GÜNDOĞDU ALİ
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 ANİ GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 SULTAN GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 HIDIR GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 36 NAZİFE GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 İBRAHİM GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 RUKİYE GÜNDOĞDU MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 İSMAİL GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 KIYMET ENGİN İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 DOĞAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 KENAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 CAFER KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 MUSTAFA KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 MEHMET KOÇASLAN HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 HANIM KOÇASLAN HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 ZİYLAN KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 İBRAHİM GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 MUSTAFA KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 RUKİYE GÜNDOĞDU MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 CAFER KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 CAFER KOÇASLAN MEHMET
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 GARİP GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 ABİDİN KOÇASLAN ZİYLAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 İSMAİL GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 KIYMET ENGİN İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 DOĞAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 KENAN GÜNDOĞDU İBRAHİM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 HIDIR GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 NAZİFE GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 FATMA GÜNDOĞDU HIDIR
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 MAHMUT GÜNDOĞDU MUSA
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 BESİ GÜNDOĞDU ALİ
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 ANİ GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 SULTAN GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 HIDIR GÜNDOĞDU MAHMUT
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 37 NAZİFE GÜNDOĞDU HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 FATMA YILDIRIM GEKO
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 İMAM YILDIRIM BEKİR
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 HÜSEYİN BATURAY ALİ
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 POLAT YILDIRIM İMAM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 CEVRİYE BATURAY İMAM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 TÜRKAN YILDIRIM İMAM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 GÜLTEN YALÇINKAYA İMAM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 DOĞAN YILDIRIM İMAM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 KASIM YILDIRIM İMAM
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 AYSUN BATURAY HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 ATİLLA BATURAY HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 ALEV PEKTAŞ HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 38 YILDIRIM BATURAY HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 39 FADİME ÇELİK HIDIR
Çemişgezek YEMİŞDERE 115 39 YILMAZ AYDIN HIDIR
Çemişgezek YEMİŞDERE 109 4 GÜLLÜ DEMİRTAŞ HIDIR
Çemişgezek YEMİŞDERE 109 4 HAYDAR DEMİRTAŞ HASAN HÜSEYİN
Çemişgezek YEMİŞDERE 109 4 HATİCE DEMİRTAŞ HAYDAR
Çemişgezek YEMİŞDERE 109 4 SABİRE GÜRGÜL HAYDAR
Çemişgezek YEMİŞDERE 109 4 KİBAR DEMİRTAŞ HAYDAR
Çemişgezek YEMİŞDERE 109 4 FATMA DEMİRTAŞ HAYDAR
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 1 HASAN KEMAL MUSTAFA
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 1 ZÖHRE KANAL HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 1 ŞEHRİBAN GÜNDOĞDU HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 1 ERHAN KANAL HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 7 HASAN KEMAL MUSTAFA
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 7 ZÖHRE KANAL HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 7 ŞEHRİBAN GÜNDOĞDU HASAN
Çemişgezek YEMİŞDERE 107 7 ERHAN KANAL HASAN
Çemişgezek ULUKALE 201 5 MUSTAFA ÇAKICI ŞÜKRÜ
Çemişgezek ULUKALE 201 5 ŞÜKRÜ ÇAKICI MUSTAFA
Çemişgezek ULUKALE 167 19 HATİCE GÜRBÜZ ABDURRAHMAN
Çemişgezek ULUKALE 167 19 ÖMER GÜRBÜZ RIDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 19 AHMET ALTUNOLUK MUHARREM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 AYŞE ÇİÇEK ÖMER
Çemişgezek ULUKALE 167 19 ŞERİFE ALTUNOLUK ÖMER
Çemişgezek ULUKALE 167 19 İBRAHİM ÇİÇEK HIDIR
Çemişgezek ULUKALE 167 19 İSKENDER GÜRBÜZ ÖMER
Çemişgezek ULUKALE 167 19 EMİNE GÜRBÜZ AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 EYÜP ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 MİNE ŞEKER İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 19 RİDVAN GÜRBÜZ İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 19 İLKER ALTUNOLUK AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 CEMİLE ÇAKICI İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 19 SEVİM ŞAHİN İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 GÜNAY DİNÇER AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 İSMAİL GÜRBÜZ İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 19 YOSMA ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 VAHİDE GÜRBÜZ MEHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 NURAY TOPKAYA AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 SELAHADDİN ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 SONAY ÇOLAK AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 NEVİN GEVEN İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 FETHİ ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 DEMET KILIÇ AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 İLHAMİ ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 19 TARKAN ALTUNOLUK AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 19 JALE ADIGÜZEL RİDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 19 ALPER GÜRBÜZ RİDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 19 UFUK GÜRBÜZ RİDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 18 HATİCE GÜRBÜZ ABDURRAHMAN
Çemişgezek ULUKALE 167 18 ÖMER GÜRBÜZ RIDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 18 AHMET ALTUNOLUK MUHARREM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 AYŞE ÇİÇEK ÖMER
Çemişgezek ULUKALE 167 18 ŞERİFE ALTUNOLUK ÖMER
Çemişgezek ULUKALE 167 18 İBRAHİM ÇİÇEK HIDIR
Çemişgezek ULUKALE 167 18 İSKENDER GÜRBÜZ ÖMER
Çemişgezek ULUKALE 167 18 EMİNE GÜRBÜZ AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 EYÜP ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 MİNE ŞEKER İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 18 RİDVAN GÜRBÜZ İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 18 İLKER ALTUNOLUK AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 CEMİLE ÇAKICI İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 18 SEVİM ŞAHİN İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 GÜNAY DİNÇER AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 İSMAİL GÜRBÜZ İSKENDER
Çemişgezek ULUKALE 167 18 YOSMA ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 VAHİDE GÜRBÜZ MEHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 NURAY TOPKAYA AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 SELAHADDİN ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 SONAY ÇOLAK AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 NEVİN GEVEN İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 FETHİ ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 DEMET KILIÇ AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 İLHAMİ ÇİÇEK İBRAHİM
Çemişgezek ULUKALE 167 18 TARKAN ALTUNOLUK AHMET
Çemişgezek ULUKALE 167 18 JALE ADIGÜZEL RİDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 18 ALPER GÜRBÜZ RİDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 18 UFUK GÜRBÜZ RİDVAN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 NUREDDİN AYDIN MEVLÜT
Çemişgezek ULUKALE 167 17 NAZAN AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 NAZAN AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 BİROL AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 GÖNÜL AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 LEMAN DELİBALTA NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 ESME AYDIN TAHİR
Çemişgezek ULUKALE 167 17 MEVLÜT AYDIN HÜSEYİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 NUREDDİN AYDIN MEVLÜT
Çemişgezek ULUKALE 167 17 BEDRETTİN AYDIN MEVLÜT
Çemişgezek ULUKALE 167 17 NAZAN AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 NAZAN AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 KEMAL GÜZEL HASAN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 BİROL AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 GÖNÜL AYDIN NUREDDİN
Çemişgezek ULUKALE 167 17 LEMAN DELİBALTA NUREDDİN

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02367229

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
