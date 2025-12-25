T.C.

GAZİOSMANPAŞA

16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/660 Esas

KARAR NO : 2025/496

SANIK : KEMAL AYDIN, ALİHAN ve HANIM oğlu, 29/01/1972 KAĞIZMAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. Rıfat Sok. No:17 D:9 Avcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No : 53467180914

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 22/04/2019

EK KARAR TARİHİ : 08/12/2025

KANUN MADDESİ : 5237 SK. nun TCK. 204/1, 53/1, 58/7 Maddesi

VERİLEN CEZA : 2 YIL HAPİS CEZASI,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 03.10.2024 tarihli gıyabında verilen karar sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf edebilecekleri ilanen tebliğ olunur. 08/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02368722