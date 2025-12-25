T.C.

İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2020/487 Esas

KARAR NO : 2025/487

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f-son maddesi gereğince 4000 TL ADLİ PARA, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Durali ve Elif oğlu, 20/01/1984 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ TÜRKSOY tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDE TRAJI 50.000.NİN ALTINDA BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02368604