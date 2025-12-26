T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN





Sayı : 2025/571 Esas

Davacı ANŞEGÜL SANI ile davalı ALİ SANI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait dava dilekçesi ve eklerini bildirir tebligat tüm aramalara rağmen Iftekhar ve Feza Bebe oğlu, 20/11/1997 Mandi Bahuddin doğumlu,99*****746 Yabancı kimlik numaralı davalı Ali Sanı'nın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Davalı Ali Sanı gönderilen dava dilekçesine "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilanen duyurulur.

