T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2.800.000,00

1

Taşıt

22ADS291 Plakalı , 2016 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 218 TİPLİ CLS 350 D 4 MATİC Tipli , 64282641787289 Motor No'lu , WDD2183941A190405 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,

Dosyada bulunan bilirkişi raporu uyarınca;

Araç üzerinde teknik ekipman ve donanımlar olmadan otopark ortamında eldeki imkanlar dahilinde yapılan yüzeysel fiziki araç incelemesinde ;

Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında motor bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik olmadığı araç dış görünüş bakımından bakımlı olduğu yalnız otopark ortamında eldeki imkanlarla araç motoru çalıştırılıp motor şanzıman vites geçişleri ve diğer fonksiyonel testler yapılamamıştır.

Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı araç içinin temiz ve bakımlı olduğu model yılı itibari ile muhtelif yıpranmalar aşınmalar olduğu görülmüştür. Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak model yılı itibari ile ve emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle kaporta karoser üzerinde kazalı ve hasarlı kısımlar bulunmadığı genel olarak model yılı ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları küçük ölçekli çizikler bölgesel korozyonlar olduğu görülmüştür. Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten aracın bu hali tescili kabil olduğu bildirilmiştir. .