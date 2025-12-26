T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 3392 parsel, Bodrum kat, 1 bağımsız bölüm numaralı, "DAİRE" niteliğindeki taşınmaz.Dosya kapsamında yer alan 06.11.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;Dosyada bulunan 23.10.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 3392 parsel sayılı 224,72m² miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 24/224 arsa paylı bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin tamamının İ*** E*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir.Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Avcılar İlçesi, Denizköşkler (tapuda Avcılar) Mahallesi, Muhtar Kazım Akgül Caddesinde, tapunun 3392 parsel numarasında kayıtlı ve Muhtar Kazım Akgül Caddesinden 27 dış kapı numarası alan 224,72m² miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli apartmanda 24/224 arsa paylı bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Daire"nin tamamı niteliğindedir.2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, kat sahanlıkları ve merdivenleri mermer kaplı, katlarında birer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın bodrum katında bulunan (1) bağımsız bölüm numaralı daire mahallinde yapılan tespite göre antre-hol, banyo-WC, salon, mutfak, üç oda mahallerinden ibaret net 83,40m2 alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo-WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, dairelerin giriş kapısı ahşap kapılıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.Adresi : Denizköşkler (Tapuda Avcılar) Mahallesi, Muhtar Kazım Akgül Caddesi, 27 Dış Kapı Numarası,Bodrum Kat (1) Bağımsız Bölüm Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 83,40 m2Arsa Payı : 24/224İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 25.10.2024 tarih, 228245 sayılı imar durum belgesine göre Denizköşkler Mahallesi, 21 pafta 3392 parsel sayılı yer, 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, ön bahçe: c (teşekkül), arka bahçe: 4.00 m., yan bahçe: 3.00 m., İkiz nizam, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır denilmiştir.Kıymeti : 2.800.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

25/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02370504