İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

:ESAS SAYISI :2023/233 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/320-2014/918 E.K sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi Yeni Mah. 820 ada 42 parsel sayılı taşınmazın 20/11/2025 tarihli yapılan kıymet takdirinde inşaat bilirkişi tarafından verilen raporda değerinin 7.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi "Im Weihergarten 2 b Pfaffen-Schwabenheim/Almanya" olan,38344325664 TC Kimlik numaralı LEVENT ERBAŞ - "Brıghton 8TH STR. Brooklyn/ ABD" olan, 45919067034 TC Kimlik numaralı CEYHAN AKTÜRK'E

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren yedi gün sonra kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde (gerekli harç ve gider avansını yatırmak suretiyle) Eskişehir 2 Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02370923