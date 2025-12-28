ESKİŞEHİR 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

جمهوری ترکیه

شعبه 6 دادگاه خانواده اسکی شهیر

شماره پرونده : 99 / 2024 ESAS

خوانده : علی ماهجاب (تبعه ایران)

آگهی ابلاغ

به دلیل پرونده طلاق (طلاق به دلیل برهم خوردن پیوند زناشویی (مورد اختلاف)) که توسط خواهان زهرا محمودی نژاد علیه خوانده علی ماهجاب اقامه شده بود:

نظر به اینکه ابلاغیه‌های صادره از سوی دادگاه، به‌دلیل عدم دسترسی به نشانی خوانده و بی‌نتیجه ماندن تحقیقات مربوط به شناسایی محل سکونت وی، به خوانده ابلاغ نگردیده است، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، مفاد دادخواست از طریق انتشار آگهی به خوانده ابلاغ می‌گردد.

مطابق محتویات دادخواست تقدیمی از طرف وکیل خواهان:

خواهان اظهار داشته است که در زمان سکونت در ایران با درآمد حاصل از کار خود مبادرت به خرید منزل و خودرو برای خود نموده و سپس بنا به درخواست وی برای آمدن به ترکیه، اقدام به اعطای وکالت‌نامه به خوانده کرده است. خوانده پس از فروش منزل و خودرو و عزیمت خواهان به ترکیه، نامبرده به مدت ۹ سال هیچ‌گونه اطلاعی از همسر خود نداشته است. همچنین خواهان مدعی است خوانده در ایام زندگی مشترک تحت تأثیر مصرف الکل مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز، تهدید به قتل و سوءرفتار نسبت به وی شده و در نتیجه، بنیان زندگی مشترک کاملاً متلاشی گردیده است. بر همین اساس، صدور حکم طلاق و نیز مطالبه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل از خوانده مورد درخواست قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ترکیه (معادل مواد مربوط به ابلاغ قانونی در حقوق ایران)، به خوانده ابلاغ می‌شود ظرف دو هفته از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تقدیم پاسخ به دادخواست اقدام نماید.

جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴/۰۱/ ۲۰۲۶میلادی برابر با 24/۱0/۱404 شمسی ساعت ۰۹:۴۵ تعیین گردیده است. به خوانده اخطار می‌شود در جلسه مذکور شخصاً یا توسط وکیل حضور یابد. عدم حضور، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. این آگهی به منزله ابلاغ قانونی و ابلاغ وقت جلسه رسیدگی می‌باشد.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02371941