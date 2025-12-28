T.C.

BURSA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/496 Esas

KARAR NO : 2025/624 Karar

Mahkememizin 21/10/2025 tarih ve 2022/496 Esas 2025/624 Karar sayılı dosyasında sanık MUBARAK MOHAMED JES (Mohamed ve Haweya Dahır oğlu, 20/06/1996 doğumlu) sanık Rıhab Benzzıne hakkında yaralama suçundan beraat, hakaret suçundan ceza verilmesine yerolmadığına karar verildiği, müştekinin adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği anlaşılmakla;

1-Adı geçen sanık MUBARAK MOHAMED JES'e 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 23.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02371946