Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:00
T.C.
BURSA
19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2022/496 Esas
KARAR NO : 2025/624 Karar
Mahkememizin 21/10/2025 tarih ve 2022/496 Esas 2025/624 Karar sayılı dosyasında sanık MUBARAK MOHAMED JES (Mohamed ve Haweya Dahır oğlu, 20/06/1996 doğumlu) sanık Rıhab Benzzıne hakkında yaralama suçundan beraat, hakaret suçundan ceza verilmesine yerolmadığına karar verildiği, müştekinin adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği anlaşılmakla;
1-Adı geçen sanık MUBARAK MOHAMED JES'e 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 23.12.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02371946