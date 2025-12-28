İ L A N

T.C.

KOCAELİ

2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/13 Esas

DAVALI : BAETE SRAVSKİ

Davacı MEHMET ATABEY tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce daha önce davacı vekilinin bildirdiği adresinize dava dilekçesinin tebliğe çıkarıldığı, adresten iade döndüğü için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının yurt dışında ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122/1. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki (2) hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK'nun 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve Tensip Tutanağı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02370107