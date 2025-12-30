T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/779 Esas

İLAN

Davacı , EVREN DİNÇGİL ile Davalı , KANTİNUN KIRATICHAROENNUN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Kantinun Kıratıcharoennun gönderilen dava dilekçesine "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02372177