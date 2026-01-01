T.C.

BEYKOZ

3. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2025/665 Esas

DAVALI : ANNA USVAK

Davacı Emir Bahadır tarafından Davalı Anna Usvak aleyhine açılan boşanma davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Türkiye'de adres tespit edilemediğinden ve dosyada bulunan adreslerin hiçbirine tebligat yapılamaması nedeniyle dava dilekçesinin ve duruşma gün ve saatinin tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; "Davacının kızı olan Mira Bahadır'ın 08/07/2024 doğumlu olduğunu, evlilik birliği dışında doğduğunu, Amerika'da doğduğunu ve Amerika'da Emir Bahadır'ın babası olarak tanındığını, çocuğun Türkiye'de de hukuken tanınması için dava açıldığını ve Ankara 6. Aile Mahkemesi'nin 08/04/2025 tarihli ve 2025/225 Esas, 2025/119 Karar sayılı kararıyla tanındığını, küçük Mira'nın bakım ve gözetiminin Emir Bahadır tarafından sağlandığını, davalının çocuğun doğumundan hemen sonra hastaneyi terk ettiğini ve çocuğun bakımını üstlenmediğini beyanla çocuğun ikamet kaydının yapılması, pasaport düzenlenmesi, sağlık ve okul işlemlerinin yapılabilmesi için çocuğun velayetinin Emir Bahadır'a verilmesine" karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesine karşı "HMK122 md gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz HMK128md uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız HMK139 md.gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu ve duruşma günü 02/03/2026 günü saat 10.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız hususu dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02374629