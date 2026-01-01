T.C.

TURGUTLU

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TASFİYE MEMURLUĞU)

Sayı : 2025/24 Tereke 31.12.2025

Konu : İlan şerhi hk.

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

Ergenekon Mh. Şehit Yusuf Canbalık Sk.No.5 Turgutlu/MANİSA adresinde mukim 26612081848 TC.Kmlik nolu MURAT ERGÜL'ün mirasının TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş, memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02374390