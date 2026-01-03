REPUBLICA TURCIA

TRIBUNALUL DE FAMILIE NR. 5

ISTANBUL

Numârul : 2019/444 Fundament

NOTIFICARE

Datoritâ actiunii de Divort dintre reclamantul AHMET USTA şi pârâta VALENTINA BOCAN de pe rolul tribunalului nostru;

Deoarece numitei VALENTINA BOCANnu i-a putut fi intreprinsâ comunicare, s-a hotârât ca cererca de actiune sâ fie comunicatâ pârâtului pe calea publicârii.

Apârâtorul reclamantului in cererea de actiune din data de 26/06/2019 arâtând pe scurt câ; clientul sâu s-a câsâtorit cu pârâta cetâfean al Republicii Moldova la data de 08/03/1997, insâ continuarea uniunii de câsnicie nu a putut fi continuate datoritâ diferentelor pronuntate de religie, limbâ, culturâ şi alti factori relevanti, motiv pentru care a solicitat hotârârea divortului pârtilor; astfel se comunicâ pe calea publicârii urmând ca aceasta sâ tinâ locul comunicarii catre VALENTINA BOCAN drepturile revenite conform articolului 122/1-lea din Codul de Procedurâ Civilâ numârul 6100 in sensul de a depune o cerere de intâmpinare care sâ cuprindâ aspectele prevâzute in Articolul129-lea din aceliaşi lege in termen de 2 sâptâmâni calculat dupâ trecerea unui numâr de 7 zile de la data publicârii prezentei; in caz contrar se va considera câ a respins totalitatea aspectelor afirmate de reclamant in cuprinsul cererii de actiune.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02375380