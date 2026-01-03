T.C.

İSTANBUL ANADOLU

32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/218 Esas 17/11/2025

DAVALI : Mustafa DAĞLI ( T.C.: 53461739828 )

İLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza gönderilen tebligatlar, adreste tanınmadığınızdan bahisle iade gelmiş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin, tensip zaptının duruşma tutanağının (duruşma tarihi: 03/03/2026 günü saat10:30) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddesindeki unsurları taşıyan 126. ve127. maddesindeki hususları içerir cevap dilekçesi ile delil listesi ve elinizdeki belge ve delilleri dilekçenize eklemek suretiyle Mahkememize sunmanız, elinizde bulunmayan delillerin nereden getirileceğini bildirmeniz ve buna ilişkin masrafları yatırmanız hususu ihtar olunur.

Belirlenen duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya geçerli bir özrünüz bulunmadığı halde gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

