T.C.

İSTANBUL ANADOLU

76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/27 Esas

İLAN METNİ

Tamer Hasan ve Pakuk oğlu, 02.12.1974 Kadıköy doğumlu, 27496997812 T.C. Kimlik numaralı sanık Uğur ATALAN hakkında mahkememizin 26.11.2024 tarih, 2024/27 Esas, 2024/231 Karar sayılı ilamıyla ;

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 Yıl 5 Ay 20 Gün Hapis Cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin bu karar verildiği görülmekle,

Sanığın ilan tarihinden itibaren başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince iki hafta içerisinde Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 02.01.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02375237