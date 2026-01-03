Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

T.C. KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

T.C.

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


        Aşağıda tapu kaydı, niteliği ve özellikleri belirtilen arsa nitelikli taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 24.02.2026 Salı günü saat 10:45'de belediyemiz encümen salonunda belediye encümeni huzurunda açık teklif usulü ile satılacaktır.
İLÇE KÂĞITHANE
MAHALLE SULTAN SELİM
PAFTA F-121
ADA 5246
PARSEL 1
YÜZÖLÇÜM 136,00 m2
NİTELİK ARSA
SATIŞ HİSSESİ TAM
DURUMU İŞGALLİ

                                                                 TAHMİNİ BEDEL         GEÇİCİ TEMİNAT
                                                                10.880.000,00 TL        3.264.000,00 TL                      
  1. İhaleye ait şartname, 23.02.2026 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 (beşbin) TL bedelle alınabilir.
  1. Geçici teminatın, nakit olarak ödenecekse en geç 23.02.2026 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden tahakkuk ettirilmesi (aynı gün ödenmesi), teminat mektubu, banka teminatı gösterilecekse teminat mektubunun da aynı fıkrada belirtilen tarih ve saate kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur.
  1. Taliplerin geçici teminat makbuzu, nüfus sureti, yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerden noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile 2026 yılı Ticaret Odası kaydını içeren evraklarla 24.02.2026 Salı günü saat 10:45'de belediye encümeni salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  1. Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,
  1. Belediye encümeninin ihaleyi yapıp, yapmamakla serbest olduğu ilan olunur.

       
İLAN OLUNUR

