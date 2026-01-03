T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/560 Esas

KARAR NO : 2025/436

Mahkememiz yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan sanık Gürsel ve Fatma oğlu, 22/04/1990 doğumlu, Malatya, Yeşilyurt, mah/köy nüfusuna kayıtlı SALİH GÜLTEKİN hakkında mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı , ilgili kolluktan geçerli adresinin tespit yapılamadığı, mernis adresinin ise yıkılmış adres olduğundan iade edildiği tüm çabalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilmediği bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

1- Müştekisi Zübeyde Alpehlivan (Recai ve Aynur kızı) olan Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan sanık Salih GÜLTEKİN Mahkememizin 03/07/2025 tarih 2024/560 esas, 2025/436 karar sayılı kararı ile;

2- Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan sonuç olarak, 5 ay hapis, cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-a-b-c-d-e maddelerindeki bazı hakları kullanmaktan yasaklanmasına hükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 31.12.2025

