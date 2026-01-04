Giriş Tarihi: 05.01.2026 00:00
İ L A N
T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/830 Esas 31.12.2025
Konu : İLAN HK.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İRFAN TAŞBAKIR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31.12.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 13735122138
ADI SOYADI : İRFAN TAŞBAKIR
BABA ADI : İMDAT
ANA ADI : ELMAS
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1966
DOĞUM YERİ : GÖLBAŞI
İKAMETGAH ADRESİ : ----
