T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 05.01.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 00:38

İ L A N

Sayı : 2025/830 Esas 31.12.2025

Konu : İLAN HK.

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen İRFAN TAŞBAKIR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31.12.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 13735122138

ADI SOYADI : İRFAN TAŞBAKIR

BABA ADI : İMDAT

ANA ADI : ELMAS

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1966

DOĞUM YERİ : GÖLBAŞI

İKAMETGAH ADRESİ : ----

