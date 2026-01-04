T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2025/831 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/831 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 2651 Ada, 10 Parsel, 4. KAT NO:10 Nolu Bağımsız Bö ... Adresi : Osmaniye Merkez Cumhuriyet Mahallesi 4.Kat No:10 Osmaniye Merkez / OSMANİYE Yüzölçümü : 155 m2 Arsa Payı : 68924402/1742975465 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.797.500,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:27

02/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

