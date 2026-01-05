İ L A N

T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/545 Esas 10.06.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi/Köyü, 19 cilt, 125 hane, bsn:5 numaralı nüfusta kayıtlı bulunan aşağıda açık kimliği yazılı 31/05/1962 doğumlu ERCÜMENT ULAŞAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2025/545 sayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/06/2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 11470302648

ADI SOYADI : ERCÜMENT ULAŞAN

BABA ADI : MUSTAFA NEDİM

ANA ADI : MÜRVET

DOĞUM TARİHİ : 31/05/1962

DOĞUM YERİ : K. EREĞLİ

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02253284