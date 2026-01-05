Giriş Tarihi: 06.01.2026 00:00
İ L A N
T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/545 Esas 10.06.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Hakkında gaiplik kararı verilmesi istenen Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi/Köyü, 19 cilt, 125 hane, bsn:5 numaralı nüfusta kayıtlı bulunan aşağıda açık kimliği yazılı 31/05/1962 doğumlu ERCÜMENT ULAŞAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2025/545 sayılı dava dosyasına haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/06/2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 11470302648
ADI SOYADI : ERCÜMENT ULAŞAN
BABA ADI : MUSTAFA NEDİM
ANA ADI : MÜRVET
DOĞUM TARİHİ : 31/05/1962
DOĞUM YERİ : K. EREĞLİ
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02253284