İ L A N

T.C. İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/229 Esas

DAVALI :HALİLİBRAHİM YALÇINYİĞİT- Ali ve Halime oğlu 07/04/1975 d.lu, T.C:170*****616

Davacılar Alirıza Yalçınyiğit ve arkadaşları tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 04.06.2026 günü saat:14:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde "Tahkikatın bittiği tefhim edildikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin ve taraflar hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ihtar olunur." duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02376924