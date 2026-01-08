T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2023/227 Esas

KARAR NO : 2025/285 Karar

DAVALI : AZİME ÖZMERT - 239******04

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

Dava konusu; Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Kofalça (Mutlu) Köyü,134 Ada 34 parsel taşınmazın yüz ölçümü ve paydaş sayısı değerlendirildiğinde aynen taksimin mümkün olmayıp ortaklığın satış yolu ile giderilmesinin uygun olduğu yönündeki bilirkişi raporlarının usul ve yasaya uygun olduğu ve denetime elverişli bulunduğu gözetilerek mahkememizce hükme esas alınmış olup dosyadaki tüm deliller doğrultusunda ORTAKLIĞIN UMUM ARASINDA SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE karar verilmiştir. Kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın adı geçene tebliğ edilmiş sayılmasına karar verileceği ilan olunur. 11.11.2025

