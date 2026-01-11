İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1511 Esas

DAVALI/(LAR) : MEHMET UĞUR KÖKLÜ Hayriye Mah. Yurt Sk. No:7/B Tepebaşı/EskişehirTepebaşı/ ESKİŞEHİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/02/2026 günü saat: 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

