T.C.

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.M.K. NUN 621. MADDESİ GEREĞİNCE

İ L A N

Dosya No: 2021/18 Tereke

Son ikametgahı Yeniköy Mah., Köyderesi (Simitçi Salih) Sk. No:3 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Cilt No:25, Aile Sıra No:256'da nüfusa kayıtlı, serbest meslek erbabı, Sinan ve Sakinet'ten olma, 01.08.1966 doğumlu, 10178530162 T.C. kimlik numaralı FEYZİ BÜYÜKEROL 15.03.2013 tarihinde vefat etmiş olup, terekesinin tespiti ve defterinin tutulması talep edilmiş olmakla; kefalet sebebiyle olanlar da dahil olmak üzere alakadar olanların borç ve alacaklarını Türk Medeni Kanunu'nun 621. maddesi gereğince ikinci ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mahkememiz dosyasına belgeleri ile birlikte kaydettirmeleri, verecekleri evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, aksi halde alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin T.M.K. nun 629. maddesi gereği mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafeten takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında da alakadarların bilgi vermeleri ve duruşmanın 02/04/2026 tarihinde saat 10:30'da yapılacağı T.M.K. nun 621.maddesi uyarınca ilan olunur. 04/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358818