T.C.

GAZİOSMANPAŞA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/236 Esas 06.01.2026

Konu : İLAN İLAN

İLAN

Davacı, DERYA HASALTUN ile Davalılar Davalılardan Serdar KAYIKÇI (22300928310 TC NOLU) ve Özlem SERİM (13957846744 TC NOLU) vd. aleyhine Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, Köy içi mevkiinde kain, 4511 Parselde kayıtlı bulunan taşınmaz yönünden satış yolu ile ortaklığın giderilmesi talebine ilişkin Mahkememizde açılmış bulunan 2017/236 Esas sayılı davasında verilen karar gereğince; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Davalılardan Serdar KAYIKÇI (TC: 223 **** 310 TC NOLU) ve Özlem SERİM ( TC: 139 ***** 744 TC NOLU) Gerekçeli Kararın ve Hükmün Tamamlatılması kararı TK.28. mad. gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 15/05/2025 tarihli, 2017/236 2025/134 K. Sayılı ile

1-DAVANIN KABULÜ İLE;

Dava konusu; İSTANBUL İLİ, ARNAVUTKÖY İLÇESİ, HADIMKÖY MAH. 4511 PARSEL sayılı taşınmazın üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık arttırma suretiyle satışının yapılarak taraflar arasındaki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satıştan elde edilecek bedelin tarafların tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık belgeleri oranında BÖLÜŞTÜRÜLMESİNE,

3-Talep halinde ve karar kesinleştiğinde satış işlemleri için dosyanın GAZİOSMANPAŞA SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEVDİİNE,

4-Alınması gerekli 615,40-TL peşin harç ve satış bedeli üzerinden hesap edilecek binde 11,38 oranındaki harcın tarafların tapu kaydındaki hisseleri ve güncel mirasçılık belgeleri oranında taraflardan alınarak Hazine'ye irad kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan harç, tebligat, yazışma posta gideri, keşif ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 14.62570-TL yargılama giderinin tarafların tapu kaydındaki hisseleri ve güncel mirasçılık belgeleri oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine , kalan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden vekilin harcadığı emek ve mesaiye karşılık karar tarihinde geçerli A.A.Ü.T'ne (2. Kısım 1. Bölüm) gereği göre belirlenen 28.500,00-TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri ve güncel mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflardan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalılar ALİCAN DEĞER, HATİCE KÜÇÜKTABAK, SELMA SERİM, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI kendisini vekille temsil ettirdiğinden vekilin harcadığı emek ve mesaiye karşılık karar tarihinde geçerli A.A.Ü.T'ne(2. Kısım 1. Bölüm) gereği göre belirlenen 28.500,00-TL maktu vekalet ücretinin tapu kaydındaki hisseleri oranında ve güncel mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflardan alınarak davalılara verilmesine,

8-Davacı tarafça (veya taraflarca) yargılama esnasında yatırılan gider avansından bakiye kalan tutarın karar kesinleştiğinde HMK m.333 Maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi gereğince yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde ve yine Mahkememiz kararının Hükmün tamamlanması ek kararı ile, Mahkememizin 15/05/2025 tarihli, 2017/236 E., 2025/134 K. Sayılı ilamında,

Alınması gerekli 615,40-TL peşin harç ve satış bedeli üzerinden hesap edilecek binde 11,38 oranındaki harcın tarafların tapu kaydındaki hisseleri ve güncel mirasçılık belgeleri oranında taraflardan alınarak Hazine'ye irad kaydına," şeklinde yazılmış ise de ;

Mahkememiz dosyasında davalı olarak Hazine bulunduğu ve Hazine'nin müteveffa tapu maliklerinden mirasçı olarak yer aldığı, sehven harçtan muaf olduğunun gözden kaçırıldığı görülerek bu hususun tavzihle düzeltilemeyeceği ayrıca hükmün tamamlanması gerektiği anlaşılmış ve aşağıdaki şekilde hükmün tamamlanması kararı verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda ayrıntısı açıklandığı üzere;

1-"4-Alınması gerekli 615,40-TL peşin harç ve satış bedeli üzerinden hesap edilecek binde 11,38 oranındaki harcın tarafların tapu kaydındaki hisseleri ve güncel mirasçılık belgeleri oranında taraflardan alınarak Hazine'ye irad kaydına," DAN SONRA GELMEK ÜZERE "Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına" ibaresi EKLENMESİNE,

2-İş bu hükmün tamamlaması ek kararın kararın eki sayılmasına,

Dair asıl hükümle birlikte kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK olmak üzere taraf vekillerinin yokluğunda karar verildi.

Şeklindeki kararın, adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan Serdar KAYIKÇI (TC: 223 **** 310 TC NOLU) ve Özlem SERİM ( TC: 139 ***** 744 TC NOLU) tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

