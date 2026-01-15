MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

10920 KWP YENİLEBİLİR ENERJİ PROJESİ SAHA KONTROLLÜĞÜ danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/337

1- İdarenin

1.1. Adı:SULTANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi:Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 SULTANGAZİ/İSTANBUL

1.3. Telefon Numarası:02124593535

1.4. Ön yeterlik dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik değerlendirmesinin

2.1. Tarihi ve saati:23.01.2026 11:00

2.2. Yapılacağı adres:UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL

3- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

3.1. Adı:10920 KWP YENİLEBİLİR ENERJİ PROJESİ SAHA KONTROLLÜĞÜ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı:

1 AD. İNŞ. ÖNCESİ TASARIM İNCELEME RAPORU, 6 AY SÜREKLİ KONTROLLÜK HİZMETİ (PROJE MÜDÜRÜ) İLE TOPLAMDA 6 KALEM DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı yer:BATTALGAZİ / MALATYA

3.4. Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 6 aydır

3.5. İşe başlama tarihi:

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, başvuru mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı adaylar tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;

a) Toplam ciro için en az 2.750.000 TRY (Türk Lirası)

b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 1.650.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 3.300.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

4.3.2.1 Anahtar Teknik Personel:

ANAHTAR TEKNİK PERSONEL 1 PERSONEL

4.3.2.2 Teknik Personel:

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 6 ay boyunca dokümanda belirtilen personellerin istihdam edilmesi gerekmektedir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILMIŞ HER TÜRLÜ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI

5- Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından en az 3, en fazla 5 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yapmak suretiyle indirmeleri zorunludur.

8. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10- Diğer hususlar:

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02378802