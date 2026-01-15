Örnek No:55*

T.C.

TURGUTLU

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, 7.MINTIKA Mahalle/Köy, PAŞATIMARI Mevkii, 801 Ada, 80 Parsel, Adresi : 7.Mıntıka Mahallesi, Paşatımarı Mevkii, 801 Ada, 80 Parsel Turgutlu / MANİSA Yüzölçümü : 6.983 m2 İmar Durumu : 02/10/2025 tarihli cevabi yazı ile özetle ""...1/1000 ölçekli imar plan sınırları dışında "tarım arazisi" vasfındadır..."" şeklinde bildirilmiştir. Kıymeti : 4.189.800,00 TL- KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:42

