ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

Yukarıda özellikleri belirtilen, taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 22.12.2025 tarihli ve 827/770 sayılı Kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir. Avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; bağımsız A – 3, B – 1 ve B – 2 nolu bölümler olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüme ilave olarak 50.000,00.-TL nakit paranın vakfı adına alınması, İşin süresinin yer teslim tarihi itibarıyla başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan kısmı bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 634 sayılı yasa gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, uygulama projesinin hazırlanması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerinin alınması, yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza, Otopark Bedeli vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi, Mimarlar Odasınca "En Az Bedel Hesap Cetveli"ne göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, avan proje bedelinin Yüklenici tarafından proje müellifi ve / veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan önce ödenmesi,