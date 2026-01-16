T.C.

TURGUTLU

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:42

Ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, 7.MINTIKA Mahalle/Köy, PAŞATIMARI Mevkii, 801 Ada, 80 Parsel, Adresi : 7.Mıntıka Mahallesi, Paşatımarı Mevkii, 801 Ada, 80 Parsel Turgutlu / MANİSAYüzölçümü : 6.983 m2İmar Durumu : 02/10/2025 tarihli cevabi yazı ile özetle ""...1/1000 ölçekli imar plan sınırları dışında "tarım arazisi" vasfındadır..."" şeklinde bildirilmiştir.Kıymeti : 4.189.800,00 TL- KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02382539

