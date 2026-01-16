T.C.
TURGUTLU
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/43 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, 7.MINTIKA Mahalle/Köy, PAŞATIMARI Mevkii, 801 Ada, 80 Parsel, Adresi : 7.Mıntıka Mahallesi, Paşatımarı Mevkii, 801 Ada, 80 Parsel Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 6.983 m2
İmar Durumu : 02/10/2025 tarihli cevabi yazı ile özetle ""...1/1000 ölçekli imar plan sınırları dışında "tarım arazisi" vasfındadır..."" şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 4.189.800,00 TL- KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
