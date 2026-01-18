BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/77029

1- İdarenin 1.1. Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVAR SULTANGAZİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124593495 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 10.02.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.1. Adı : 2026 YILI KAMU BİNALARINDA TADİLAT YAPILMASI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 64 İş Kalemi İnşaat, 82 İş Kalemi Tesisat ve 80 İş Kalemi Elektrik olmak üzere 226 İş Kalemi İle Kamu Binalarında Tadilat Yapılması İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : SULTANGAZİ İLÇESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (B) ÜSTYAPI (BİNA)İŞLERİ III. GRUP BİNA İŞLERİ 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 2,819611% 3,876965% 2 Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/metrekare (3,000 kg/metrekare dahil) (Nakliyeler Dahildir)( Nakliyeler dahildir ) 0,889772% 1,223437% 0,5 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması(Nakliyeler Dahildir) 1,146691% 1,5767% 0,5 Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması 0,918826% 1,263386% 0,5 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 2,125161% 2,922096% 1 (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 0,90358% 1,242423% 0,5 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) 1,003949% 1,380429% 0,5 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliyeler Dahildir) 1,315978% 1,809469% 1 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile duvar kaplaması yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliyeler Dahildir) 1,41286% 1,942682% 1 Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) (Nakliyeler Dahildir) 0,895285% 1,231017% 0,5 Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 1,280557% 1,760765% 1 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) 2,716679% 3,735434% 2 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Askı çubuğu mesafesi aynıyönde 900mm,anataşıyıcı profil mesafesi 1000mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) 1,309653% 1,800773% 1 Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) 1,757342% 2,416345% 1 Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti 1,09996% 1,512446% 0,5 Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 1,144981% 1,574348% 0,5 MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMALI MUTFAK VE ÇAY OCAĞI ALT DOLABI YAPILMASI 1,075625% 1,478984% 0,5 12 mm. KALINLIĞINDA COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI 0,873117% 1,200535% 0,5 10 mm Kalınlığında Her Renkte Polikarbon Levha İle Çatı Kaplaması Yapılması 1,247098% 1,71476% 0,5 Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde , idare malı parlak, sırsız porselen karo yapılması (60x90-60x120 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli) (idare malı porselen karo) 1,598829% 2,19839% 1 Her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, parlak, sırsız porselen karo yapılması (60x90-60x120 cm anma ebatlarında) (rektifiyeli) 2,893334% 3,978334% 2 Poliüretan Esaslı Sürme İzolasyon Yapılması 1,312735% 1,805011% 1 2 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz sacdan dilatasyonlara tava yapılması ve yerine konması 1,148643% 1,579384% 0,5 4-13 (m3/h) 1-10 (mss) değişken devirli (frekans konvertörlü) kuru rotorlu sirkülasyon pompası 0,909324% 1,250321% 0,5 Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss parçalayıcı bıçaklı dalgıç tip su pompası 0,828144% 1,138698% 0,5 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması 3,094158% 4,254467% 2 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal yalıtımı 19mm 1,179205% 1,621407% 0,5 50 kw soğutma kapasitesi (nom),50 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu 0,956187% 1,314757% 0,5 Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) 1,368366% 1,881503% 1 3x70+35 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,932144% 1,281698% 0,5 3x95+50 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,847768% 1,16568% 0,5 3x120+70 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,091483% 1,50079% 0,5 Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 1,218429% 1,675339% 0,5 24 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 24 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 4 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 360W toplam PoE gücü, 28 aktif port 1,326358% 1,823742% 1 48 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 48 adet 10/100/1000 Ethernet PoE portu, en az 4 adet 10 GB SFP portu, en az 600W toplam PoE gücü, 52 aktif port 3,188532% 4,384231% 2

yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2- İhalenin3- İhale konusu yapım işinin4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:70Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayırİş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

