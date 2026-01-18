İ L A N

T.C.

KALE (DENİZLİ)

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2023/86

Davacı SELÇUK PEKAKÇA tarafından davalı NODIRAKHON ANARBEKOVA aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağını ilan ve tebliğ olunur. 18/11/2025

